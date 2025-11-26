राजस्थान: CM भजनलाल शर्मा का अशोक गहलोत पर पलटवार, 'मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि...'
Bhajan Lal Sharma News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भी एक बयान दिया. उन्होंने पूर्व की गहलोत सरकार पर पेपर लीक का आरोप लगाया है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार (25 नवंबर) को पाली दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने कई उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रमों मे भाग लिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी. साथ ही सरकार की योजनाओं को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा. वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भी एक बयान दिया. जिसके बाद प्रदेश की सियासत में चर्चा शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत पर बयान देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अशोक गहलोत इसका जवाब जरूर देंगे.
अशोक गहलोत के बयान पर सीएम का पलटवार
बता दें कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो अधिकारी कांग्रेस सरकार के समय में थे उन्हें बीजेपी अब लगा रही है. इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाब दिया है.
उन्होंने मंच से अशोक गहलोत का नाम लेते हुए कहा, "वे बोल रहे हैं कि उनके जो अधिकारी थे उन्हें हम लगा रहे हैं, तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि अधिकारी सरकार का होता है. आपका नहीं होता, हमारा भी नहीं होता. लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहता हूं. ये वही अधिकारी थे, आपने युवाओं को रौंदने का काम किया."
अशोक गहलोत पर बोला तीखा हमला
सीएम ने आगे कहा, "ये वही अधिकारी थे, जिनके 19 में से 17 पेपर आपने लीक किए. आज भी हमारी सरकार में वही अधिकारी हैं. हमारे युवाओं ने पेपर दिया है. अगर एक भी पेपर लीक हुआ है तो बताइए?" सीएम ने कहा, ''भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इस बात का जवाब गहलोत जरूर देंगे कि वो कौन लोग थे, आपके समय में नेताओं के रिश्तेदार पास होते थे, ये अंतर आपको देखना पड़ेगा."
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आम गरीब मजदूर किसान की सरकार है. पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा. वहीं उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि उम्मीद है कि गहलोत इसका जवाब जरूर देंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL