राजस्थान के उदयपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसे पकाकर खाने की तैयारी करते हुए पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. गिरफ्तार लोगों में एक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल है.

यह घटना रविवार, 21 दिसंबर की देर शाम ऋषभदेव के बीलख गांव की है. सूचना मिलने पर पुलिस ने एक खेत पर छापा मारा, जहां मोर को मारकर पकाने की तैयारी हो रही थी. यह खेत कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल का है. पुलिस ने मौके से रूपलाल के साथ हिस्ट्रीशीटर अर्जुन और एक अन्य साथी राकेश को गिरफ्तार कर लिया.

16 से अधिक मुकदमों वाला हिस्ट्रीशीटर भी गिरफ्तार

ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी ने बताया कि रविवार शाम को सूचना मिलने पर पुलिस टीम खेत पर पहुंची. यहां मोर को मारकर पकाकर खाने की तैयारी हो रही थी. गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर अर्जुन पर 16 से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं. घटना के वक्त एक अन्य साथी राकेश भी मौजूद था, जिसे भी हिरासत में ले लिया गया है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वन विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया. वन विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद पुष्टि की कि यह मोर का मांस ही था. मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसका शिकार करना गंभीर अपराध है.

सोमवार को कोर्ट में पेश, रिमांड की मांग

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने रिमांड की मांग की है. कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित दो अन्य की गिरफ्तारी के बाद इलाके में इस घटना की जमकर चर्चा हो रही है.

पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय पक्षी के शिकार के मामले में गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. यह मामला वन्यजीव संरक्षण कानून के उल्लंघन का गंभीर मामला है.