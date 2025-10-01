AIMIM के पूर्व महासचिव पर लव जिहाद का आरोप, महिला का दावा- 'धर्मांतरण का बनाया दबाव और...'

राजस्थान के टोंक में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-एतिहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के पूर्व महासचिव काशिफ जुबेरी पर धर्म परिवर्तन और रेप का आरोप लगा है. उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है. एक महिला वकील ने टोंक कोतवाली थाने में लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया है.

पुलिस ने बताया कि मामला जयपुर का है. ऐसे में जीरो एफआईआर दर्ज कर जयपुर के संबंधित थाने में भेजी जा रही है. महिला का कहना है कि आरोपी उसे जयपुर में अपने फ्लैट पर ले गया, जहां चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया. महिला ने जब विरोध किया तो उसे शादी का झांसा दिया गया.

कई बार रेप का आरोप

इसके बाद अपने रसूख के चलते आरोपी नेता ने उसपर दबाव बनाया और कई बार रेप किया. महिला ने बताया कि आरोपी काशिफ जुबेरी टोंक शहर का रहने वाला है और पूर्व में AIMIM का प्रदेश महासचिव भी रहा है.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी काशिफ जुबेरी ने उससे अपने पति को तलाक देने के लिए कहा. पीड़िता का 10 साल का बच्चा है. पति से अनबन चल रही थी, जिसके चलते कई बार कोर्ट में आना-जाना हुआ. इस दौरान काशिफ जुबेरी ने पीड़ित महिला को पति को तलाक देने को कहा.

AIMIM से पहले ही कर दिया गया था सस्पेंड

वहीं, इस मामले को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जमील अहमद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि काशिफ जुबेरी को कई महीने पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया गया था. वह लंबे समय से AIMIM से जुड़ा हुआ नहीं है.