बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में गरबा कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक हो गई. इस घटना में पुलिस अधिकारी और स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं. गरबा कार्यक्रम का यह आयोजन विधायक जेठानंद व्यास के आवास के पास ही था.

हंगामा शुरू होने के दौरान विधायक भी मौके पर मौजूद थे. उन्होंने कोशिश की कि लोग शांत हों और स्थिति काबू में आए, लेकिन अफरातफरी और झगड़े को रोक पाना मुश्किल हो गया.

पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी और आम लोग घायल

झगड़े और हाथापाई के दौरान पत्थरबाजी भी हुई. इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और कई स्थानीय लोग घायल हुए. घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और चार-पाँच लोगों को हिरासत में लिया.

पुलिस ने शुरू की जांच

बीकानेर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है. साथ ही, भविष्य में ऐसे आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने की भी बात कही जा रही है.

बीकानेर में यह पहला मामला नहीं है. पिछले कुछ सालों से शहर में गरबा कार्यक्रम के दौरान झगड़े और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. विशेषज्ञ और आम लोग भी इस बढ़ती हिंसा को लेकर चिंता जताते हुए कहते हैं कि गरबा जैसे सांस्कृतिक आयोजन अब सुरक्षित माहौल में नहीं रह गए हैं.

विधायक ने लोगों से समझाइश की

घटना के दौरान विधायक जेठानंद व्यास भी मौके पर मौजूद थे. उन्होंने लोगों से स्थिति शांत रखने और एक-दूसरे के साथ विवाद न करने की अपील की. विधायक ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का मकसद केवल मनोरंजन और समुदायिक एकता होना चाहिए, न कि विवाद या हिंसा.

पुलिस ने कहा है कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग हिंसा और पत्थरबाजी में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. इसके अलावा, अगले आयोजनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिसबल तैनात किया जाएगा.