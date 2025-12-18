उदयपुर के हेरिटेज रिसोर्ट की 'रेव पार्टी' में पुलिस का छापा, 8 युवतियों समेत 39 गिरफ्तार

राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा (विस्मा) स्थित 'इंद्रप्रस्थ हेरिटेज रिसॉर्ट' में दबिश देकर देह व्यापार और रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से होटल संचालक और इवेंट मैनेजर सहित कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया है.

इनमें 31 युवक और 8 युवतियां शामिल हैं. पकड़ी गई युवतियां दिल्ली और मध्य प्रदेश से बुलाई गई थीं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में शराब, आपत्तिजनक सामग्री और वाहन जब्त किए हैं.

मुखबिर की सूचना पर देर रात घेराबंदी

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सटीक सूचना मिली थी. सूचना थी कि विस्मा गांव के पास स्थित इंद्रप्रस्थ हेरिटेज रिसोर्ट में अवैध रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जहां शराब और मुजरे के साथ देह व्यापार परोसा जा रहा है.

इस पर डीएसपी गोपाल चंदेल के नेतृत्व में गोगुंदा और सायरा थाने की संयुक्त टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने जब बुधवार (17 दिसंबर) की देर रात रिसोर्ट की घेराबंदी कर दबिश दी, तो वहां हड़कंप मच गया.

तेज संगीत, शराब और अनैतिक गतिविधियां

पुलिस जब रिसोर्ट के भीतर दाखिल हुई, तो वहां तेज आवाज में साउंड सिस्टम बज रहा था और शराब पार्टी चल रही थी. कई युवक-युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए. जिन्होंने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद टीम ने सभी को धर-दबोचा.

पुलिस ने मौके से अंग्रेजी शराब की बोतलें, साउंड सिस्टम, दो कारें, मोबाइल फोन और भारी मात्रा में अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है. जांच में सामने आया कि होटल को किराए पर लेकर लंबे समय से अनैतिक काम करवाए जा रहे थे.

पुलिस गिरफ्त में आयोजक और होटल संचालक

पुलिस ने इस मामले में मुख्य संयोजक राजेश शर्मा (निवासी इंदौर) और ऋषभ राजपूत (निवासी नई दिल्ली) के साथ होटल संचालक मूला राम को भी गिरफ्तार किया है. पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बुलाकर बाहर से युवतियां मंगवाते थे.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उदयपुर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहां के स्वच्छ वातावरण को बिगाड़ने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट, आबकारी अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

न्यायालय में पेशी और आगे की जांच

पकड़े गए सभी 39 आरोपियों को गोगुंदा न्यायालय में पेश किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर परिहार द्वारा किया जा रहा है. पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस धंधे के तार और कहां-कहां जुड़े हुए हैं. इस कार्रवाई से इलाके के अन्य होटल संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है.