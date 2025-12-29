हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSirohi News: हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की ठंड, सर्दी के सितम के बीच सैलानियों से गुलजार पर्यटन नगरी

Sirohi News: हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की ठंड, सर्दी के सितम के बीच सैलानियों से गुलजार पर्यटन नगरी

Rajasthan News: हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है. सर्द मौसम का आनंद लेने के लिए देशभर से पर्यटक पहुंच रहे हैं.

By : एबीपी राजस्थान डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 29 Dec 2025 10:54 AM (IST)
अरावली की गोद में बसी राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम ने अचानक करवट लेते हुए शीतलहर का रूप धारण कर लिया है. तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है. इस भीषण ठंड के चलते जहां स्थानीय लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सर्द मौसम का आनंद लेने के लिए देशभर से पहुंचे पर्यटकों से पर्यटन नगरी गुलजार बनी हुई है.

माउंट आबू में सुबह और शाम के समय ठंड का असर सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है. तेज सर्द हवाओं के साथ शीतलहर ने आमजन की दिनचर्या को प्रभावित किया है. अलसुबह घरों से निकलने वाले लोग पूरी तरह गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आते हैं. बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है. ठंड के कारण कई लोग सुबह की सैर और बाहरी गतिविधियों से परहेज करते दिखाई दे रहे हैं.

ओस जमी, बर्फ में तब्दील हुई बूंदें

कड़ाके की ठंड के चलते माउंट आबू के मैदानी इलाकों में ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो गईं. घास, पेड़-पौधों और खुले मैदानों में सफेद परत नजर आने लगी है. कई स्थानों पर वाहनों की छतों और शीशों पर भी ओस जमती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर पर्यटक खासा उत्साहित नजर आए. सैलानी इस नजारे को कैमरे में कैद करते दिखे.

गोल्डन वीक और वीकेंड ने बढ़ाई रौनक

गोल्डन वीक और वीकेंड के चलते माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है. सर्दी के इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्यप्रदेश और राजस्थान के मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं. होटल, गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट्स में अच्छी बुकिंग देखने को मिल रही है. नक्की लेक, गुरु शिखर, टोड रॉक, सनसेट पॉइंट और देलवाड़ा जैन मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिनभर चहल-पहल बनी हुई है.

सर्द मौसम में गरमागरम स्वाद का आनंद

ठंड के इस मौसम में पर्यटक स्थानीय बाजारों में गरमागरम खानपान का भरपूर आनंद ले रहे हैं. चाय, कॉफी, सूप, पकौड़े, भुट्टे और अन्य गर्म व्यंजनों की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है. ठंड के कारण लोगों की पसंद गर्म खाद्य पदार्थों की ओर अधिक बढ़ गई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों को भी अच्छा लाभ मिल रहा है.

गर्म कपड़ों की बिक्री में उछाल

शीतलहर के चलते माउंट आबू के बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है. टोपी, मफलर, दस्ताने, स्वेटर, जैकेट और ऊनी कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की खासी भीड़ नजर आ रही है. पर्यटक भी यादगार के तौर पर गर्म कपड़ों की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं. दुकानदारों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में बिक्री में कई गुना बढ़ोतरी हुई है.

स्थानीय जनजीवन पर असर, अलाव बने सहारा

कड़ाके की ठंड का असर स्थानीय जनजीवन पर भी साफ नजर आ रहा है. रात के समय तापमान और गिर जाने से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. चौराहों, बाजारों और घरों के बाहर अलाव जलाकर लोग ठंड से बचाव करते दिखाई दे रहे हैं. नगर पालिका और प्रशासन की ओर से भी जरूरतमंदों के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है.

सर्दी किसी के लिए आफत, किसी के लिए रोमांच

कुल मिलाकर माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी जहां स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए आफत बनी हुई है, वहीं पर्यटकों के लिए यह मौसम खुशियों और रोमांच का कारण बन गया है. बर्फीली ठंड, जमी ओस और ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ियों की खूबसूरती पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रही है. माउंट आबू एक बार फिर सर्द मौसम के रंग में रंगा नजर आ रहा है, जहां ठंड और पर्यटन की रौनक साथ-साथ चल रही है.

Published at : 29 Dec 2025 10:54 AM (IST)
Sirohi News RAJASTHAN NEWS Mount Abu Hill Station
