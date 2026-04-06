सिरोही में LPG गैस के अवैध उपयोग और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन का शिकंजा, 102 सिलेंडर जब्त

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSirohi News: LPG गैस के अवैध उपयोग और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन का शिकंजा, 102 सिलेंडर जब्त

Sirohi News: LPG गैस के अवैध उपयोग और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन का शिकंजा, 102 सिलेंडर जब्त

Sirohi News In Hindi: जिला रसद अधिकारी कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षकों की संयुक्त टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी की. विभिन्न उपखंडों से कुल 102 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए.

By : तुषार पुरोहित, सिरोही | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Apr 2026 10:28 AM (IST)
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राजस्थान के सिरोही जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस के अवैध उपयोग, कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ रविवार को जिलेभर में एक साथ व्यापक अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान जिले के विभिन्न उपखंडों से कुल 102 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए. जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देश पर सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों तथा जिला रसद अधिकारी कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षकों की संयुक्त टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी की.

सभी उपखंडों में चला एक साथ अभियान

प्रशासन की इस समन्वित कार्रवाई के तहत सिरोही उपखंड में 10, शिवगंज में 10, पिंडवाड़ा में 6 और रेवदर में 11 सिलेंडर जब्त किए गए. अधिकारियों ने होटल, ढाबों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संदिग्ध भंडारण स्थलों पर पहुंचकर घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग तथा बिना अनुमति भंडारण की जांच की. जांच के दौरान कई स्थानों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का नियम विरुद्ध उपयोग सामने आने पर उन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया.

आबू पर्वत में सबसे बड़ी कार्रवाई

अभियान के दौरान आबू पर्वत क्षेत्र में सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 50 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए. वहीं आबूरोड में 15 सिलेंडर पकड़े गए. यह कार्रवाई उपखंड अधिकारी डॉ. अंशु प्रिया के नेतृत्व में की गई, जिसमें रसद विभाग की टीम ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कई स्थानों पर औचक निरीक्षण किया. बड़ी संख्या में सिलेंडर जब्त होने से यह स्पष्ट हुआ कि कुछ स्थानों पर घरेलू गैस का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा था.

 

कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्ती

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, अवैध भंडारण और कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराना और कृत्रिम कमी पैदा करने वाले तत्वों पर अंकुश लगाना है. अधिकारियों ने संबंधित गैस एजेंसियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

रसद अधिकारी ने दी जानकारी

जिला रसद अधिकारी जगदीश विश्नोई ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार यह अभियान जिले के प्रत्येक उपखंड में एक साथ चलाया गया. कार्रवाई के दौरान कुल 102 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. 

उन्होंने कहा कि आगे भी इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अवैध उपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध गैस कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम उपभोक्ताओं ने इस सख्ती का स्वागत किया है.

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Published at : 06 Apr 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
LPG  Sirohi News RAJASTHAN NEWS
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