सिरोही में अप्रैल की भीषण गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, 42 डिग्री पार, कूलर-AC की मांग में उछाल

सिरोही जिले में अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. स्वरूपगंज सहित आसपास के क्षेत्रों में दोपहर का तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं.

गर्मी का असर सामाजिक आयोजनों पर भी साफ दिख रहा है. इन दिनों विवाह समारोहों में शामिल होने वाले लोगों को तेज लू के कारण भारी परेशानी हो रही है. पंडालों में भी गर्म हवाओं के बीच लोग शीतल पेय और ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं.

कूलर-AC की मांग 20% बढ़ी, कीमतें भी आसमान पर

भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तेजी से कूलर और एसी की ओर रुख कर रहे हैं. व्यापारी शम्भु रावल के अनुसार इस सीजन में इन उपकरणों की मांग में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. मांग बढ़ने के साथ कूलर के दामों में 30 से 40 प्रतिशत और टाट के पर्दों में 20 से 30 प्रतिशत तक इजाफा हो चुका है.

वर्तमान में एसी 30 हजार से 50 हजार रुपये और कूलर 5 हजार से 15 हजार रुपये के बीच बिक रहे हैं. उपभोक्ता अब बिजली बचाने के लिए 5-स्टार रेटिंग वाले उपकरणों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

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बिजली मांग ने तोड़े रिकॉर्ड, IMD ने जारी किया हीटवेव अलर्ट

कूलिंग उपकरणों के बढ़ते उपयोग से बिजली की खपत भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 24 अप्रैल को देश की अधिकतम बिजली मांग 252.07 गीगावाट दर्ज हुई जो अब तक का सर्वाधिक है. सरकार ने इस सीजन में मांग 270 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान जताया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में हीटवेव की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो सप्ताह तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है.

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