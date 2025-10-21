हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसिरोही के आबूरोड बस स्टैंड पर कांस्टेबल पर चाकू से हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार

सिरोही के आबूरोड बस स्टैंड पर कांस्टेबल पर चाकू से हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार

Sirohi Police Attack: राजस्थान के सिरोही जिले के आबूरोड बस स्टैंड पर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ओमप्रकाश पर चाकू से हमला हुआ. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चाकू बरामद हुआ.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Oct 2025 10:11 PM (IST)
सिरोही जिले के आबूरोड में सोमवार (20 अक्टूबर) शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां ड्यूटी पर तैनात एक कांन्स्टेबल पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया. यह घटना आबूरोड बस स्टैंड पर शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, दीपावली पर्व के कारण बस स्टैंड पर भारी भीड़ थी. इसी दौरान चारपांच युवक हाथों में चाकू लेकर यात्रियों को परेशान कर रहे थे. पुलिस ने उन्हें समझाकर वहां से रवाना किया. कुछ देर बाद उन्हीं युवकों में से एक अचानक भागता हुआ आया और ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल ओमप्रकाश पर चाकू से हमला कर दिया. आबूरोड में कांस्टेबल पर हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं.

बस स्टैंड से चार आरोपी गिरफ्तार

सब इंस्पेक्टर भगवानाराम ने बताया कि माताजी मंदिर के पास ड्यूटी दे रहे कॉन्स्टेबल पर युवक ने पीछे से वार किया. हमले में कांन्स्टेबल के हाथ और पीठ में चोट आई तथा उनकी वर्दी भी फट गई. हमले के तुरंत बाद युवक गिर पड़ा, जिसके बाद कॉन्स्टेबल ने अपने बचाव में एक-दो लाठी वार किए. इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले. पुलिस ने पीछा कर बस स्टैंड से ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान डेरी निवासी भगा गरासिया (23), उसके भाई अना (20), साथी गोवा (22) और सोयावा निवासी सोमा (20) के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके पास से हमला करने वाला चाकू भी बरामद किया है.

प्राथमिक उपचार के बाद घायल कॉन्स्टेबल को दे दी गई छुट्टी

घायल कॉन्स्टेबल ओमप्रकाश को आबूरोड के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट, सरकारी कर्मचारी पर हमला और जानलेवा हमले की धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, त्योहार के दौरान बस स्टैंड पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

Published at : 21 Oct 2025 10:11 PM (IST)
Sirohi News RAJASTHAN NEWS
