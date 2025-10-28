'बीजेपी का मकसद वोट चोरी करना, लेकिन हम...', राजस्थान में SIR पर बोली कांग्रेस
Rajasthan SIR: राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी का मकसद वोट चोरी करना है. ये एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे.
चुनाव आयोग ने सोमवार (27 अक्टूबर) 12 राज्यों में एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है. इन राज्यों में राजस्थान भी शामिल है. वहीं अब इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि राजस्थान में एसआईआर के नाम पर वोट चोरी नहीं होने देंगे.
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार ने पहले परिसीमन और फिर वन स्टेट वन इलेक्शन की राग छेड़कर राजस्थान में इलेक्शन को अटकाया गया. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने लिखित में चुनाव आयोग को दिया है कि चुनाव आयोग राजस्थान में निकाय व पंचायत राज फरवरी में होगा और जानबूझकर राजस्थान में एसआईआर करवाया जा रहा है ताकि इन चुनावों को और आगे लटकाया जाए.
'वोट चोरी करना बीजेपी की मंशा'
डोटासरा ने ये भी कहा, "सात फरवरी तक मतदाता सूची फ्रीज है. मतलब 7 फरवरी 2026 तक तो राजस्थान में निकाय और पंचायत राज चुनाव नहीं होंगे. बीजेपी का यही मकसद और मंशा है वोट चोरी करना है. एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना चाहते हैं. नियम विरुद्ध एसआईआर राजस्थान में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यह राजस्थान में वोट चोरी करके निकाय और पंचायत राज चुनाव करवाना चाहते हैं."
'निकाय-पंचायत चुनाव ब्योरोक्रेसी के हवाले किए'
राजस्थान कांग्रेस प्रमुख ने आगे कहा, "राज्य में बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया है. जब तक चुनाव नहीं होते हैं और निकायों का गठन नहीं होता तो केंद्र सरकार किसी सूरत में बजट/फंड इन निकायों व पंचायत राजस्थान को जारी नहीं कर सकता."
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर पलटवार
वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा राजस्थान में सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों यूनिफॉर्म एक समान होने से जुड़े बयान पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा, "आरएसएस का एक ही एजेंडा है हिंदू-मुस्लिम करो, धर्म की आड़ लेकर सांप्रदायिक तनाव फैलाओ और ऐसा शिक्षा मंत्री बनाओ जो शिक्षा की बात ना करें और दूसरी सारी बातें करें."
