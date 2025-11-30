Rajasthan News: राजस्थान के दूदू से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां अवैध संबंधों के संदेह की वजह से एक युवक और महिला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई. यह घटना राज्य के दूदू के गांव बडोलाव में हुई. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

लोगों ने कपल को खेत में घेरा

रिपोर्टों के अनुसार, युवक और महिला को एक खेत में घेर लिया गया था और उन पर पेट्रोल डाल दिया गया था. उनकी चीखें सुनकर, ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में कामयाब रहे, उन्होंने उन्हें बचाया. दोनों की हालत गंभीर थी और उन्हें जयपुर के बिचून सीएचसी और फिर एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया. युवक लगभग 8 प्रतिशत जल गया, और महिला लगभग 40 प्रतिशत जल गई.

पुलिस के अनुसार यह घटना देर रात 1:30 बजे के करीब हुई. युवक महिला के साथ अपने खेत में था जब कुछ आदमी पहुंचे और उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले गई.

पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया

प्रारंभिक जांच में अवैध संबंधों का संदेह बताया गया है. पुलिस ने तीन से चार लोगों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है. पुलिस आरोपों की जांच कर रही है. एफएसएल टीम ने मौके पर सबूत इकट्ठा किए हैं. जांच से पता चला है कि युवक कैलाश गुर्जर विवाहित है. महिला सोनी गुर्जर, एक विधवा है और उसके पति की छह साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. सोनी के दो बच्चे हैं, एक दस साल का बेटा और एक सात साल की बेटी. दोनों परिवारों के बीच पहले ही झगड़ा था.

एक साल पहले सोनी देवी के जेठ के बेटे और कैलाश के भाई की बेटी ने प्यार के लिए शादी की थी. इस कारण, दोनों परिवारों के बीच बातचीत बंद हो गई थी. ग्रामीणों का कहना है कि जब वे मौके पर पहुंचे, तो युवक तालाब के पास जला हुआ पड़ा था. कुछ लोग उसके जले हुए कपड़े उतारकर उसे एक वाहन तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे. फिर, युवती भी पास ही जली हुई मिली.