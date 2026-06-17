नीट पेपर लीक की वारदात के बाद अब 21 जून को दोबारा एग्जाम आयोजित किया गया है. इस पेपर लीक के बाद से देशभर के लाखों छात्र हताहत और निराश हुए हैं, लेकिन री-एग्जाम की उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं. वहीं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अब उम्मीद नजर नहीं आ रही. ऐसे ही एक और अभ्यर्थी ने खौफनाक कदम उठाते हुए मौत का रास्ता चुन लिया. सीकर में 22 वर्षीय उमेश माली ने एग्जाम से पांच दिन पहले सुसाइड कर लिया.

मामला सीकर शहर के उद्योग नगर थाना इलाके का है, जहां 22 वर्षीय नीट अभ्यर्थी ने निजी रेजिडेंसी के अपने फ्लैट में चुन्नी से फंदा लगाकर जान दे दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया. इस नोट में लिखा था, 'मैं बहुत दूर जा रहा हूं. सॉरी.'

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NEET का तीसरा अटेम्प्ट देने वाला था उमेश

उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश बुडानिया के अनुसार, मृतक की पहचान झुंझुनू जिले के नवलगढ़ उपखंड के कारी गांव निवासी 22 वर्षीय उमेश माली के रूप में हुई है. उमेश के पिता लक्ष्मणराम माली मुंबई में टाइल्स ठेकेदारी का काम करते हैं. उमेश खुद सीकर में परिवार के साथ रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था.

परिवार का सीकर में एक निजी रेजिडेंसी में फ्लैट है, जहां उमेश अपनी मां, बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ रह रहा था. उमेश का यह नीट एग्जाम का तीसरा अटेम्पट था और उसकी परीक्षा 21 जून को होनी थी.

मां को खुद गांव छोड़ने गया, घर आकर दे दी जान

बताया जा रहा है कि उमेश की मां गांव गई हुई थीं और भाई-बहन कोचिंग गए थे. मां को उमेश खुद ही छोड़कर आया था. दोपहर के समय जब बहन और छोटा भाई फ्लैट पर लौटे तो उमेश को लटका देख सन्न रह गए. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया.

पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला, उसमें छात्र ने लिखा था कि वह बहुत दूर जा रहा है और इसके लिए माफी भी मांगी. हालांकि, आत्महत्या के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. अभी परिवार इस हालत में नहीं है कि कुछ बता पाएं. फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

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