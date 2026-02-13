सीकर: कुंड में फेंके गए सूटकेस में धमाका, लगातार 3 धमाकों से इलाके में हड़कंप

राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना के प्रसिद्ध गणेश्वर तीर्थ धाम पर 12 फरवरी को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुंड में फेंके गए एक सूटकेस में जोरदार ब्लास्ट हो गया. 3 बार हुए धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि धाम परिसर सहित आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. घटना के समय कुंड परिसर में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था. जीर्णोद्धार कार्य में लगे मजदूरों ने बताया कि वे कुंड के पास निर्माण कार्य कर रहे थे. इसी दौरान दो युवक वहां आए और अपने हाथ में मौजूद एक सूटकेस को कुंड में फेंक दिया. मजदूर कुछ समझ पाते, इससे पहले ही कुछ ही पलों में सूटकेस में तेज धमाका हो गया. धमाका होते ही मजदूर घबरा गए और काम छोड़कर जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग गए.

मजदूरों ने दी धमाके की जानकारी

मजदूरों के अनुसार ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि सूटकेस के टुकड़े-टुकड़े हो गए. कुंड की चार-दीवारी पर सूटकेस में भरी सामग्री के छींटे फैल गए, जिससे दीवारों को नुकसान पहुंचा और कई जगह दरारें आ गईं. धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुंड का पानी उछलकर बाहर गिर गया.

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू की. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और मजदूरों व मौजूद लोगों से घटना की जानकारी ली. ब्लास्ट की खबर फैलते ही गणेश्वर तीर्थ धाम पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.

फिलहाल पुलिस दो संदिग्ध युवकों की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सूटकेस में क्या सामग्री भरी हुई थी और ब्लास्ट किस उद्देश्य से किया गया. एहतियात के तौर पर धाम परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

धमाके पर पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. मजदूर सुरेश कुमार ने बताया कि तीर्थ धाम पर वह काम कर रहे थे तभी दो व्यक्ति आय उनके हाथ में एक सूटकेश ओर नारियल की थैली थी.

मजदूर ने बताया कि वह फोन पर बात कर रहे थे कि अभी क्या करना है. जैसे ही कुंड में सूटकेस डाला तो जोरदार धमाका हो गया. मजदूर ने भाग कर अपनी जान बचाई ब्लास्ट होने से कुंड में जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस मौके पर पहुंची और हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.