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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSikar News: सीकर में CTC मेगा मार्ट में भीषण आग, बुझाने में छूटे पसीने, लाखों का सामान राख

Sikar News: सीकर में CTC मेगा मार्ट में भीषण आग, बुझाने में छूटे पसीने, लाखों का सामान राख

Sikar News In Hindi: सीकर के CTC मेगा मार्ट में रविवार तड़के भीषण आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया. दमकल की 4-5 गाड़ियों ने एक घंटे में काबू पाया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 14 Jun 2026 05:00 PM (IST)
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राजस्थान के सीकर शहर में पलावास रोड स्थित गोविंदम रेजिडेंसी के पास बने CTC मेगा मार्ट में रविवार तड़के भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि मार्ट में रखा कपड़ों, स्टेशनरी और अन्य सामानों का लाखों रुपये का स्टॉक जलकर राख हो गया. पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. 

मार्ट से घने धुएं के गुबार उठते देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल की चार से पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग की तीव्रता को देखते हुए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. मार्ट में वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था न होने के कारण धुआं बाहर निकालने में दिक्कत हुई.

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टीन शेड तोड़कर काबू पाई आग

दमकल कर्मियों ने मार्ट के ऊपरी हिस्से का टीन शेड और लोहे की प्लेटें तोड़कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया. करीब एक घंटे की लगातार मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया. आग इतनी भीषण थी कि मार्ट की कुछ सीमेंट की दीवारों में दरारें तक आ गईं. 

शॉर्ट सर्किट से लगी आग, जांच जारी

शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी. हालांकि पुलिस और दमकल विभाग की टीम जांच कर रही है. मार्ट के मालिक ने लाखों रुपये के नुकसान की बात कही है. आग लगने के समय मार्ट बंद था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. सीकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर ली और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

दमकल अधिकारी ने बताया कि आग पूरी तरह बुझा दी गई है और फिलहाल किसी बड़े हादसे को टाला जा सका है. स्थानीय व्यापारियों में आग की घटना को लेकर चिंता व्याप्त है. उन्होंने मार्ट में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। यह घटना एक बार फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विद्युत् सुरक्षा और अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता पर सवाल खड़े करती है। जिला प्रशासन ने मार्ट मालिक को नोटिस जारी करने के संकेत दिए हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 14 Jun 2026 05:00 PM (IST)
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Rajsthan News Sikar News
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