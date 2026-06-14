Sikar News: सीकर में CTC मेगा मार्ट में भीषण आग, बुझाने में छूटे पसीने, लाखों का सामान राख

राजस्थान के सीकर शहर में पलावास रोड स्थित गोविंदम रेजिडेंसी के पास बने CTC मेगा मार्ट में रविवार तड़के भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि मार्ट में रखा कपड़ों, स्टेशनरी और अन्य सामानों का लाखों रुपये का स्टॉक जलकर राख हो गया. पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मार्ट से घने धुएं के गुबार उठते देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल की चार से पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग की तीव्रता को देखते हुए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. मार्ट में वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था न होने के कारण धुआं बाहर निकालने में दिक्कत हुई.

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टीन शेड तोड़कर काबू पाई आग

दमकल कर्मियों ने मार्ट के ऊपरी हिस्से का टीन शेड और लोहे की प्लेटें तोड़कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया. करीब एक घंटे की लगातार मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया. आग इतनी भीषण थी कि मार्ट की कुछ सीमेंट की दीवारों में दरारें तक आ गईं.

शॉर्ट सर्किट से लगी आग, जांच जारी

शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी. हालांकि पुलिस और दमकल विभाग की टीम जांच कर रही है. मार्ट के मालिक ने लाखों रुपये के नुकसान की बात कही है. आग लगने के समय मार्ट बंद था, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. सीकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर ली और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

दमकल अधिकारी ने बताया कि आग पूरी तरह बुझा दी गई है और फिलहाल किसी बड़े हादसे को टाला जा सका है. स्थानीय व्यापारियों में आग की घटना को लेकर चिंता व्याप्त है. उन्होंने मार्ट में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। यह घटना एक बार फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विद्युत् सुरक्षा और अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता पर सवाल खड़े करती है। जिला प्रशासन ने मार्ट मालिक को नोटिस जारी करने के संकेत दिए हैं.

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