Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पांचना बांध जल विवाद पर मंत्रियों की बैठक विफल रही.

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने समुदाय संग बैठक छोड़ गए.

यह विवाद गुर्जर-मीणा समाज की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना है.

फिलहाल, दोनों समुदाय अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

राजस्थान में गुर्जर और मीणा समाज की नाक का सवाल बने पांचना बांध के पानी के विवाद के निपटारे के लिए गठित की गई मंत्रियों की बैठक में मंगलवार (30 जून) को जमकर हंगामा हुआ. करीब 5 घंटे तक चली बैठक में गुर्जर और मीणा समाज के प्रतिनिधि पूरे वक्त लड़ते झगड़ते रहे. रात होते-होते मामला इतना बिगड़ गया कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने समाज के लोगों के साथ बैठक छोड़कर वापस चले गए.

कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा विवाद का निपटारा करने के लिए बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन वोटों की जातीय गणित में वो ऐसे उलझे कि खुद पक्षकार बन गए और उन्होंने अपने समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का बहिष्कार कर दिया. कैबिनेट मंत्री द्वारा अपने समुदाय के लोगों के साथ बैठक का बायकाट किए जाने के बाद बैठक को खत्म कर दिया गया.

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पांचना बांध विवाद पर बैठक बेनतीजा रही

पांचना बांध विवाद के निपटारे के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक और बैठक बेनतीजा साबित हुई. मंगलवार की बैठक में जिस तरह से हंगामा हुआ और जिस तरह से कैबिनेट मंत्री खुद पार्टी बनकर बायकाट करते हुए चलते बने, उससे ऐसा लगता है कि बांध का विवाद फिलहाल जल्द हल होने वाला नहीं है. यह राजस्थान सरकार के लिए एक तरफ मुसीबत का सबब बना रहेगा तो वहीं, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों को नफा नुकसान भी पहुंचाता रहेगा.

क्या है पांचना बांध से जुड़ा विवाद

पांचना बांध राजस्थान के करौली जिले गंभीर नदी पर बनाया गया है. 74 गांवों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लंबे अरसे से विवाद है. अदालतों के दखल और दिशा-निर्देशों के बावजूद यह विवाद आज तक इसलिए नहीं सुलझ पाया है, क्योंकि इलाके के गुर्जर और मीणा समुदाय के लोगों ने इसे अपने सम्मान से जोड़ रखा है. दोनों में से कोई भी पक्ष बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है. दोनों पक्ष पिछले कुछ दिनों से आंदोलन भी कर रहे हैं. दोनों समुदाय के लोगों ने राजस्थान सरकार को जो अल्टीमेटम दिया था, उसकी समय सीमा भी खत्म हो चुकी है.

विवाद के निपटारे के लिए एक कमेटी गठित

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कुछ दिनों पहले इस विवाद के हल के लिए तीन मंत्रियों की एक कमेटी गठित की थी. कमेटी में कृषि विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत को रखा गया था. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की यह कमेटी गुर्जर और मीणा समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कर चुकी है, लेकिन अब तक की हर बैठक बेनतीजा रही.

आपस में ही बहस करते नजर आये कमेटी के सदस्य

इस मामले में मंगलवार को फिर से एक बार बैठक बुलाई गई थी. यह बैठक जयपुर के शिक्षा संकुल सभागार में हुई. इसमें तीनों मंत्रियों और दोनों समुदायों के कई प्रतिनिधियों के साथ ही पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल थे. शाम के वक्त शुरू हुई इस बैठक में कई बार जमकर हंगामा देखने को मिला. गुर्जर और मीणा समुदाय के प्रतिनिधि अपनी अपनी मांग पर अड़े रहे. कई बार गरमा गरम बहस हुई. कभी समुदायों के प्रतिनिधि अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते थे तो कभी मेज पीटते थे.

किरोड़ी लाल मीणा ने बीच में ही छोड़ी बैठक

मामला तब बिगड़ गया जब कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कुछ देर के लिए जातिवादी हो गए और उन्होंने अपने समुदाय के लोगों के साथ बैठक का बायकाट कर दिया. निकलते वक्त वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब तक नहीं दिया. इसके बाद बैठक को खत्म कर दिया गया. गुर्जर और मीणा समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए. हालांकि, बैठक में शामिल होने के लिए आए बाकी दोनों मंत्रियों ने यह दावा किया कि कई बिंदुओं पर सहमति बन गई थी और जल्द ही पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा.

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