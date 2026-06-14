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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: जोधपुर में महिला ने कुत्ते को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर थाने पहुंचा मामला

राजस्थान: जोधपुर में महिला ने कुत्ते को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर थाने पहुंचा मामला

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर शहर के पांच बत्ती क्षेत्र स्थित नेहरू कॉलोनी में एक महिला ने कुत्ते की बेहरमी से पिटाई की. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. 

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 14 Jun 2026 10:55 AM (IST)
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जोधपुर शहर के पांच बत्ती क्षेत्र स्थित नेहरू कॉलोनी में एक बेजुबान कुत्ते के साथ कथित क्रूरता का मामला सामने आया है, इस घटना के सामने आने के बाद पशु प्रेमियों में भारी रोष व्याप्त हो गया. एनिमल लवर्स ने इस मामले की पुलिस से शिकायत की है, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.

दरअसल, आरोप है कि एक महिला ने कुत्ते को बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला एक महिला कुत्ते को लाठी से बुरी तरह पीट रही है. घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया और कुत्ते की मौत होने की बात भी सामने आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

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एनिमल लवर्स ने पुलिस से की मामले की शिकायत

जानकारी मिलते ही शहर के कई डॉग लवर्स और पशु कल्याण से जुड़े लोग सक्रिय हो गए. उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए एयरपोर्ट थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पशु प्रेमियों का कहना है कि बेजुबान जानवरों के साथ इस प्रकार की हिंसा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना ने एक बार फिर पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और उनके अधिकारों को लेकर बहस छेड़ दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
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