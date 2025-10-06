हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: जयपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्क अली टांक का निधन, पार्टी नेताओं ने जताया दुख

Rajasthan: जयपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्क अली टांक का निधन, पार्टी नेताओं ने जताया दुख

Ashk Ali Tank Passed Away: वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व RS MPअश्क अली टांक का जयपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. उनके निधन पर अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने गहरा शोक व्यक्त किया.

By : मुबारिक खान | Updated at : 06 Oct 2025 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद अश्क अली टांक ने 5 अक्टूबर देर शाम 67 की आयु में अंतिम सांस ली. टांक का जयपुर के निजी अस्पताल में पिछले कुछ समय से इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. 

अब उनके पार्थिव देह को उनके पैतृक आवास पर लाया गया है, जिसके बाद आज सुबह (6 अक्टूबर) 11:00 बजे विद्याधर नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. टांक के निधन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है.

अशोक गहलोत ने जताया दुख

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद अश्क अली टांक के निधन का समाचार बहुत दुखद है. उन्होंने अपनी लम्बी राजनीतिक यात्रा में कई मुकाम हासिल किए. टांक NSUI व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष एवं अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी रहे थे. वो युवाओं में काफी लोकप्रिय थे.

गहलोत ने कहा, 'अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रदेशभर में बहुत दौरे किए, जिससे संगठन को मजबूती मिली. इस तरह के दौरे बहुत कम लोग कर पाते हैं. पार्टी ने जब भी उन्हें जो जिम्मेदारी दी, उसका उन्होंने अच्छी तरह निर्वहन किया. उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है.

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद अश्क अली टांक पार्टी के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से उपस्थित रहते थे. मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह जन्नत में उन्हें अल्लाह  मुकाम अता करे एवं परिजनों को इस दुख को सहने की हिम्मत दें.'

गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शोक व्यक्त किया

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी टांक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि टांक ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया. युवावस्था से ही वह कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे. बीमारी के दौरान भी वे पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे. टांक का जाना पार्टी ही नहीं बल्कि उनके लिए भी व्यक्तिगत क्षति है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 06 Oct 2025 07:30 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Ashk Ali Tank
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
क्रिकेट
Women World Cup 2025: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ ने क्या कुछ कहा
Women World Cup 2025: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ ने क्या कुछ कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
बॉलीवुड
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
क्रिकेट
Women World Cup 2025: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ ने क्या कुछ कहा
Women World Cup 2025: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ ने क्या कुछ कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
बॉलीवुड
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
विश्व
'पाकिस्तान को रूस बेचेगा RD-93 इंजन तो होगा भारत का फायदा', इस एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा
'पाकिस्तान को रूस बेचेगा RD-93 इंजन तो होगा भारत का फायदा', इस एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
फैशन
Karwa Chauth outfit ideas: करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक
करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक
यूटिलिटी
घर में हैं बहुत से कटे-फटे नोट तो यहां कर सकते हैं एक्सचेंज, जान लें पूरा प्रोसेस
घर में हैं बहुत से कटे-फटे नोट तो यहां कर सकते हैं एक्सचेंज, जान लें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget