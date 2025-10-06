हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल के ICU में लगी भीषण आग, 6 मरीजों की मौत

जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल के ICU में लगी भीषण आग, 6 मरीजों की मौत

Jaipur SMS Hospital Fire: जयपुर के SMS अस्पताल के ICU में आग लगने से 6 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई. आग तेजी से फैली और मरीजों को शिफ्ट करने के दौरान उनकी हालत बिगड़ने से वे बच नहीं पाए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 07:19 AM (IST)
जयपुर के बड़े अस्पताल सवाई मान सिंह के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में 6 मरीजों की मौत हो गई है. SMS अस्पताल ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ ने जानकारी दी है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और अचानक तेजी से फैल गई. 

प्रभारी ने बताया कि आईसीयू मे भर्ती मरीज गंभीर होते हैं तो लगभग सभी कोमा में होते हैं. उनका सर्वाइवल रिफ्लेक्स भी कमज़ोर होता है. उनको लगातार सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है. बिजली से जलने के कारण वहां ज़हरीली गैसें निकल रही थीं, और हमें उन्हें उन्हें सपोर्ट सिस्टम के साथ शिफ्ट करना पड़ा. ऐसे में मरीजों की हालत और गंभीर हो गई. 

मरीजों को शिफ्ट करने के समय बिगड़ी हालत

गंभीर मरीजों को नीचे वाली फ्लोर के आईसीयू में शिफ्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. 6 लोगों ने दम तोड़ दिया. हादसे में जान गंवाने वालों के नाम भी सामने आ गए हैं- 

1. पिंटू, सीकर

2. दिलीप, जयपुर

3. श्रीनाथ, भरतपुर 

4. रुक्मणी, भरतपुर 

5. खुरमा, भरतपुर 

6. बहादुर, जयपुर

दमकल की 12 गाड़ियों ने दो घंटे बाद पाया आग पर काबू

शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी थी, लेकिन बाद में पता चला कि शॉर्ट सर्किट होने की जानकारी मिली. फायर ब्रिगेड की करीब 12 गाड़ियों की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. जिस आईसीयू में हादसा हुआ, उसमें 6 मरीज भर्ती थे. सभी की मौत हो गई. 

सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया अस्पताल का जायजा

हादसे के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री और विधायक एसएमएस अस्पताल पहुंचे. आग लगने से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया. 

परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप

परिजनों का आरोप है कि धुआं निकलने के बाद स्टाफ को जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया. धुआं बढ़ने लगा तो मेडिकल स्टाफ भाग निकला और किसी ने मदद भी नहीं की. 

Published at : 06 Oct 2025 06:35 AM (IST)
