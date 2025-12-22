अरावली को बचाने के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन, जयपुर में सिविल लाइंस से अंबेडकर सर्किल तक पैदल मार्च
Rajasthan News: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइंस से अंबेडकर सर्किल तक पैदल मार्च निकालकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.
राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अरावली पर्वतमाला को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. रविवार को उन्होंने अपने सिविल लाइंस स्थित निवास से अंबेडकर सर्किल तक पैदल मार्च निकाला. मार्च के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे.
अरावली को बचाने के लिए सड़क पर उतरे खाचरियावास
अंबेडकर सर्किल पहुंचकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने करीब 45 मिनट तक मौन धारण किया और अरावली को बचाने का संकल्प दोहराया. मौन समाप्त करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला. प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा,“हम अरावली को छूने तक नहीं देंगे. अगर सरकार में हिम्मत है तो अपनी पूरी बटालियन, पूरी आर्मी लेकर आए और अरावली में खनन करके दिखा दे.”
सरकार को खुली चुनौती, खनन पर कड़ा रुख
उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि “11 साल से सरकार इन्हीं की है और अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरावली में जो कुछ है, वह कांग्रेस ने बोया है. सच्चाई यह है कि अरावली पर सबसे ज्यादा हमला मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुआ है.”खाचरियावास ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि राजस्थान का पर्यावरणीय कवच है, और इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अरावली में खनन या छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
