हाई अलर्ट के बीच जम्मू में बरामद हुआ चीनी टेलीस्कोप! सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, पढ़ें पूरा मामला

जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट के बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन निर्मित टेलीस्कोप जब्त किया है. यह कार्रवाई 21 दिसंबर को की गई. बरामद टेलीस्कोप हथियारों में इस्तेमाल होने वाला बताया गया है, जिससे इसकी गंभीरता बढ़ जाती है.

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, इस टेलीस्कोप की बरामदगी सीमा पार से संभावित घुसपैठ के इनपुट के बाद की गई है. वहीं एक दूसरे मामले में सांबा जिले में एक 24 वर्षीय संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

6 साल के एक बच्चे के पास मिली दूरबीन

जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने सिधरा क्षेत्र के असराराबाद इलाके से यह टेलीस्कोप बरामद किया. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह टेलीस्कोप हथियार पर लगाया जा सकता है और उस पर चीनी निशान मौजूद हैं. यह दूरबीन 6 साल के एक बच्चे के पास से मिली, जिसके बाद पुलिस और विशेष अभियान समूह की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जनता को घबराने की जरूरत नहीं है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है ताकि इसके स्रोत और उद्देश्य का पता लगाया जा सके.

कहां मिला टेलीस्कोप?

यह टेलीस्कोप उस खाली जमीन से मिला, जहां झाड़ियां उगी हुई थीं और जो एनआईए कार्यालय व जम्मू कश्मीर पुलिस के सुरक्षा मुख्यालय के बीच स्थित है. इसी क्षेत्र के आसपास सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल के बटालियन मुख्यालय भी मौजूद हैं. सूत्रों के मुताबिक, आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस तरह के टेलीस्कोप का चार महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों के पास मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

अनंतनाग से एक संदिग्ध गिरफ्तार

एक अन्य मामले में, पुलिस ने सांबा जिले के दियानी गांव से तनवीर अहमद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. बताया गया है कि उसके मोबाइल फोन में एक पाकिस्तानी नंबर पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई. अधिकारियों के अनुसार, तनवीर अहमद मूल रूप से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और फिलहाल सांबा में रह रहा था. पिछले चार दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा के पहाड़ी इलाकों तक संयुक्त तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि किसी भी संभावित घुसपैठ की संभावना को पूरी तरह खारिज किया जा सके.