स्वामी देवकीनंदन महाराज ने की बैठक के लाइव टेलीकास्ट की मांग, कहा- ट्र्स्ट भंग होना चाहिए

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बीच सोमवार (6 जुलाई) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होनी है. इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर आखिरी फैसला होगा. यह बैठक दोपहर 3 बजे होनी है.

उससे पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट किए जाने की मांग की जा रही है. राजस्थान के संत और परम धर्म संसद के संस्थापक सदस्य और मथ स्वामी देवकीनंदन महाराज ने बैठक के लाइव प्रसारण की मांग की है. उन्होंने कहा है कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है.

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क्यों उठ रही लाइव प्रसारण की मांग?

उन्होंने कहा, 'चंदा चोरी की घटना से राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए हर कोई आज चंदा चोरी की घटना को लेकर होने वाली ट्रस्ट की बैठक की पूरी कार्यवाही को देखना चाहता है. ट्रस्ट को राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. इसी वजह से बैठक के लाइव प्रसारण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हर राम भक्त यह जान सके कि आज की बैठक में क्या-क्या हुआ. किस सदस्य ने क्या कुछ कहा. सदस्यों की कथनी और करनी में कोई फर्क तो नहीं है.'

ट्रस्ट को भंग करने की मांग

स्वामी देवकीनंदन महाराज का कहना है कि वैसे तो इस ट्रस्ट को अब किसी तरह के फैसले लेने का अधिकार नहीं रह गया है. नैतिकता के आधार पर इसने अपना अधिकार खो दिया है. ट्रस्ट को पूरी तरह से भंग कर देना चाहिए. ट्रस्ट की कमान अब चारों पीठों के शंकराचार्य को सौंप देनी चाहिए. ट्रस्ट के सभी सदस्यों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देव के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए.

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