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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानस्वामी देवकीनंदन महाराज ने की बैठक के लाइव टेलीकास्ट की मांग, कहा- ट्र्स्ट भंग होना चाहिए

स्वामी देवकीनंदन महाराज ने की बैठक के लाइव टेलीकास्ट की मांग, कहा- ट्र्स्ट भंग होना चाहिए

Ram Mandir Donation case: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बीच सोमवार (6 जुलाई) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होनी है.इस बैठक के लाइव टेलीकास्ट किए जाने की मांग की गई है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Jul 2026 01:46 PM (IST)
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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बीच सोमवार (6 जुलाई) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होनी है. इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर आखिरी फैसला होगा. यह बैठक दोपहर 3 बजे होनी है. 

उससे पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट किए जाने की मांग की जा रही है. राजस्थान के संत और परम धर्म संसद के संस्थापक सदस्य और मथ स्वामी देवकीनंदन महाराज ने बैठक के लाइव प्रसारण की मांग की है. उन्होंने कहा है कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है.

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क्यों उठ रही लाइव प्रसारण की मांग?

उन्होंने कहा, 'चंदा चोरी की घटना से राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए हर कोई आज चंदा चोरी की घटना को लेकर होने वाली ट्रस्ट की बैठक की पूरी कार्यवाही को देखना चाहता है. ट्रस्ट को राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. इसी वजह से बैठक के लाइव प्रसारण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हर राम भक्त यह जान सके कि आज की बैठक में क्या-क्या हुआ. किस सदस्य ने क्या कुछ कहा. सदस्यों की कथनी और करनी में कोई फर्क तो नहीं है.'

ट्रस्ट को भंग करने की मांग

स्वामी देवकीनंदन महाराज का कहना है कि वैसे तो इस ट्रस्ट को अब किसी तरह के फैसले लेने का अधिकार नहीं रह गया है. नैतिकता के आधार पर इसने अपना अधिकार खो दिया है. ट्रस्ट को पूरी तरह से भंग कर देना चाहिए. ट्रस्ट की कमान अब चारों पीठों के शंकराचार्य को सौंप देनी चाहिए. ट्रस्ट के सभी सदस्यों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देव के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Jul 2026 01:46 PM (IST)
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RAM MANDIR RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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