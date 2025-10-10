जालौर: पति ने पत्नी को हथौड़े से मारकर उतारा मौत के घाट, फिर की आत्महत्या

राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर थाना क्षेत्र के कालूपुरा पुर गांव में एक भयावह घटना सामने आई है, जहां पति ने हथौड़े से वार कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली. दोनों के शवों को सांचौर पुलिस ने कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

जानकारी के अनुसार, कालूपुरा पुर निवासी वाघाराम पुत्र सुखराम बिश्नोई ने अपनी पत्नी बाबू देवी के सिर में हथौड़े से वार किया. घटना के समय घर में केवल पति-पत्नी ही थे. उनका पुत्र किसी काम से बाहर गया हुआ था. जब पुत्र घर लौटकर आया, तो उसने अपनी मां को लहूलुहान हालत में देखा. पैर तले जमीन खिसकने जैसी स्थिति में उसने तुरंत पिता की तलाश की, तो टांके में उसका शव तैरता हुआ मिला. मां-बाप के शव देख बेटे की चीखें सुनकर आसपास के ग्रामीण और पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंचे और सांचौर पुलिस को सूचना दी.

' वाघाराम की मानसिक हालत नहीं थी ठीक '

सूचना पर पहुंची सांचौर पुलिस ने मौके का मुआयना कर दोनों शवों को कब्जे में लिया और सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवड़दान चारण और डीएसपी जयराम मुंडेल भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बताया कि वाघाराम की मानसिक हालत ठीक नहीं थी. कुछ दिन पहले उसने टांके में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उसे बचा लिया गया था.

घटना ने पूरे गांव को डाल दिया सदमे में

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से जानकारी ली जा रही है कि पति-पत्नी के बीच किसी तरह का विवाद या तनाव था या नहीं. घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है.

पहले भी जान देने की की थी कोशिश

रिश्तेदारों के अनुसार, उस व्यक्ति ने लगभग एक महीने पहले भी इसी पानी की टंकी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया था. दंपति के बेटे की 28 अक्टूबर को शादी होने वाली थी.