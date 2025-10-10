हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Karwa Chauth Moonrise Time: करवा चौथ पर राजस्थान में चांद कितने बजे निकलेगा? जानें जयपुर, जोधपुर समेत अन्य शहरों की टाइमिंग

Rajasthan Karwa Chauth Moonrise Time: करवा चौथ पर राजस्थान में चांद कितने बजे निकलेगा? जानें जयपुर, जोधपुर समेत अन्य शहरों की टाइमिंग

Rajasthan Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Today: करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा. राजस्थान में बाजार सज गए हैं. जानें जयपुर-जोधपुर समेत राजस्थान के बड़े शहरों में कब निकलेगा करवाचौथ का चांद?

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 09:49 AM (IST)
Preferred Sources

करवा चौथ का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. वहीं, राजस्थान में इस व्रत को लेकर खास रौनक देखने को मिलती है. इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा.

राजस्थान में करवा चौथ की धूम

राजस्थान में करवा चौथ का उत्सव सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि आस्था और प्यार का प्रतीक माना जाता है. जयपुर से लेकर जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर तक इस दिन बाजार सजे रहते हैं. महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और नई साड़ियां व गहने पहनकर पूजा करती हैं.

शादीशुदा महिलाएं तो इस दिन व्रत रखती ही हैं, लेकिन खास बात यह है कि राजस्थान के कई इलाकों में कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं.

राजस्थान के शहरों में करवा चौथ व्रत चांद निकलने का समय

  • जयपुर: रात 8:22 बजे
  • उदयपुर: 7:53 बजे
  • जोधपुर: 8:37 बजे
  • बीकानेर: 8:31 बजे
  • कोटा: 8:28 बजे
  • जैसलमेर: 8:22 बजे

इन समयों पर महिलाएं चांद का दीदार कर पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत खोलेंगी.

करवा चौथ 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त

इस साल करवा चौथ की तिथि को लेकर कुछ भ्रम रहा, लेकिन उदया तिथि के अनुसार व्रत 10 अक्टूबर, शुक्रवार को रखा जाएगा. चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर, रात 10:54 बजे होगा. वहीं 10 अक्टूबर, शाम 7:38 बजे तिथि खत्म होगी. पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक रहेगा.

करवा चौथ की परंपरा और पूजन विधि

राजस्थान में करवा चौथ की शुरुआत सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने से होती है. सरगी सास अपनी बहू को देती हैं, जिसमें सूखे मेवे, मिठाई और फल होते हैं. इसके बाद महिलाएं पूरे दिन बिना पानी पिए व्रत रखती हैं.

शाम को महिलाएं नई साड़ियां पहनकर एक साथ बैठती हैं और करवा चौथ की कथा सुनती हैं. पूजा थाली में करवा (मिट्टी का घड़ा), दीपक, रोली, चावल, मिठाई और पानी रखा जाता है. पूजा के बाद सभी महिलाएं करवा और दीपक से पूजा कर आशीर्वाद लेती हैं.

जब चांद निकलता है, तब महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं और फिर अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं. इस पल को बेहद शुभ और प्यार से भरा माना जाता है.

और पढ़ें
Published at : 10 Oct 2025 09:49 AM (IST)
Tags :
Karwa Chauth Moonrise Time Today Karwa Chauth Moon Time RAJASTHAN NEWS Karwa Chauth 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
बिहार
Bihar Election 2025: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
बिहार चुनाव: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: NDA को बड़ा झटका, Santosh Kushwaha RJD में शामिल होंगे!
IPS Officer Case: Y Puran Kumar की पत्नी की शिकायत पर FIR, 15 अफसरों पर गाज!
Model Code Violation: MP Pappu Yadav पर FIR, Vaishali में नोट बांटने का आरोप
Baghpat Breaking: बागपत में फटी गैस पाइपलाइन, JCB मशीन से हुई क्षतिग्रस्त | ABP News
Cough Syrup Deaths: जहरीले कफ सिरप से छिंदवाड़ा में अबतक 21 बच्चों की मौत | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
बिहार
Bihar Election 2025: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
बिहार चुनाव: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
जनरल नॉलेज
Bihar Election: बिहार में सबसे पहले किस बाहुबली ने लड़ा था चुनाव, जानें कैसे रहे थे नतीजे?
बिहार में सबसे पहले किस बाहुबली ने लड़ा था चुनाव, जानें कैसे रहे थे नतीजे?
यूटिलिटी
Metro Rules: मेट्रो में इन चीजों के साथ नहीं कर सकते सफर, जानें लिस्ट में क्या-क्या शामिल?
मेट्रो में इन चीजों के साथ नहीं कर सकते सफर, जानें लिस्ट में क्या-क्या शामिल?
यूटिलिटी
करवाचौथ पर मिठाई खरीदते वक्त रहें सावधान, कहीं नकली मिठाई न आ जाए घर
करवाचौथ पर मिठाई खरीदते वक्त रहें सावधान, कहीं नकली मिठाई न आ जाए घर
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget