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बेबी बंप के साथ प्रिया-एटली की रोमांटिक फोटोशूट वायरल, जल्द दूसरे बच्चे की गूंजेगी किलकारी

Priya Atlee Maternity Photoshoot: एटली और प्रिया का मैटरनिटी फोटोशूट सोशल मीडिया पर छा गया है. प्रिया अपने बेबी बंप के साथ बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, वहीं कपल की केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Apr 2026 07:43 AM (IST)
Priya Atlee Maternity Photoshoot: एटली और प्रिया का मैटरनिटी फोटोशूट सोशल मीडिया पर छा गया है. प्रिया अपने बेबी बंप के साथ बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, वहीं कपल की केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है.

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर एटली और उनकी पत्नी प्रिया एटली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. कपल जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले है. हाल ही में दोनों ने एक खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट शेयर किया, जिसमें प्रिया अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. इन तस्वीरों में कपल की खुशी और एक्साइटमेंट साफ झलक रही है. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

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दोनों की साथ में केमिस्ट्री इस फोटोशूट की सबसे खास है, जिसमें उनका सपोर्ट और प्यार दिखाई दे रहा है. दोनों की स्माइल इस पल को और खूबसूरत बना रही है.
दोनों की साथ में केमिस्ट्री इस फोटोशूट की सबसे खास है, जिसमें उनका सपोर्ट और प्यार दिखाई दे रहा है. दोनों की स्माइल इस पल को और खूबसूरत बना रही है.
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परिवार में नए सदस्य के आने की एक्साइटमेंट तस्वीरों में दिखाई दे रही है. कपल के एक्सप्रेशन्स और पोज इसे यादगार बना रहे हैं.
परिवार में नए सदस्य के आने की एक्साइटमेंट तस्वीरों में दिखाई दे रही है. कपल के एक्सप्रेशन्स और पोज इसे यादगार बना रहे हैं.
Published at : 05 Apr 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Atlee 'South Cinema' Priya Atlee

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