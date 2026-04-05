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बेबी बंप के साथ प्रिया-एटली की रोमांटिक फोटोशूट वायरल, जल्द दूसरे बच्चे की गूंजेगी किलकारी
Priya Atlee Maternity Photoshoot: एटली और प्रिया का मैटरनिटी फोटोशूट सोशल मीडिया पर छा गया है. प्रिया अपने बेबी बंप के साथ बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, वहीं कपल की केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है.
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर एटली और उनकी पत्नी प्रिया एटली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. कपल जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले है. हाल ही में दोनों ने एक खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट शेयर किया, जिसमें प्रिया अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. इन तस्वीरों में कपल की खुशी और एक्साइटमेंट साफ झलक रही है. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 07:43 AM (IST)
Tags :Atlee 'South Cinema' Priya Atlee
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion