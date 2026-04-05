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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकुर्सी पर बैठे दोस्तों पर टूटा कुत्ते का कहर, एक-एक कर सबको बनाया निशाना, खौफनाक VIDEO वायरल

कुर्सी पर बैठे दोस्तों पर टूटा कुत्ते का कहर, एक-एक कर सबको बनाया निशाना, खौफनाक VIDEO वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कुत्ता अचानक चार दोस्तों के ग्रुप पर हमला कर देता है. बचाव की कोशिश के बावजूद सभी घायल हो जाते हैं, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 05 Apr 2026 07:03 AM (IST)
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शांत बैठे चार दोस्त, हल्की-फुल्की बातें और अचानक मौत जैसा खौफनाक मंजर…जो पल पहले तक बिल्कुल सामान्य था, वो कुछ ही सेकंड में चीख-पुकार में बदल गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों को अंदर तक डरा रहा है. इसमें एक कुत्ता अचानक दोस्तों के ग्रुप पर टूट पड़ता है और ऐसा हमला करता है कि हर कोई जान बचाने के लिए इधर-उधर भागता नजर आता है. यह वीडियो सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस डर की झलक है जो अब सड़कों और गलियों में खुलकर दिखाई देने लगा है.

बैठे-बैठे अचानक टूटा कहर

वीडियो में साफ दिखता है कि चार दोस्त आराम से कुर्सियों पर बैठे हुए हैं. तभी अचानक एक कुत्ता तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है और बिना किसी चेतावनी के हमला कर देता है. यह हमला इतना अचानक होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता. वीडियो देखने के बाद लोगों की रूह कांप गई है.

एक के बाद एक सबको बनाया निशाना

कुत्ता पहले एक युवक पर झपटता है और उसके पैर में काट लेता है. इसके बाद वह बाकी दोस्तों पर भी हमला करने की कोशिश करता है. सभी दोस्त खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुत्ते की आक्रामकता लगातार बढ़ती जाती है. डरे हुए दोस्त खुद को बचाने के लिए कुर्सियों से कुत्ते को दूर करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कुत्ता पीछे हटने के बजाय और ज्यादा उग्र हो जाता है. एक युवक जमीन पर गिर जाता है, फिर भी कुत्ता उस पर हमला जारी रखता है.

घायल दोस्तों को अस्पताल पहुंचाया गया

इस खौफनाक हमले में सभी दोस्त घायल हो गए. बताया जा रहा है कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और एंटी-रेबीज इंजेक्शन दिए गए. घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है. लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लगता है कुत्ते की इन लोगों से कोई पुरानी दुश्मनी थी.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

वीडियो वायरल, लोग बोलेअब कहां सुरक्षित हैं हम?

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर दहशत में हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सड़कों पर बैठे लोग भी अब सुरक्षित क्यों नहीं हैं. एक यूजर ने लिखा....कुत्ते वफादार नहीं गद्दार होते हैं. एक और यूजर ने लिखा...डॉग लवर जहां मिले उन्हें वहीं से भगाओ. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

Published at : 05 Apr 2026 07:03 AM (IST)
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Dog Attack TRENDING VIRAL VIDEO
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