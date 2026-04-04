राजस्थान में साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रद्द किए जाने का आदेश दिया है. डिवीजन बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट के इस फैसले स 859 सब इंस्पेक्टर्स की नौकरी एक बार फिर से खत्म हो गई है. एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के दागी सदस्यों को फौरन हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने और भविष्य में होने वाली सदस्यों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी नीति बनाने को भी कहा है.

हाईकोर्ट के इस फैसले से नौकरी कर रहे सब इंस्पेक्टर्स के साथ ही राजस्थान सरकार को भी बड़ा झटका लगा है. राजस्थान सरकार ने कोर्ट में यू टर्न लेते हुए भर्ती को रद्द नहीं किए जाने की सिफारिश की थी. अब देखना यह होगा कि सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 17 जनवरी को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.

नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मनमानी के आरोप

यह मामला राजस्थान में साल 2021 में सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है. इस भर्ती परीक्षा में न सिर्फ पेपर लीक हुआ था, बल्कि डमी कैंडिडेट बैठाए जाने से लेकर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मनमानी किए जाने और इंटरव्यू में चहेतों को नंबर देकर उन्हें पास कराने के गंभीर आरोप लगे थे.

करीब 8 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

परीक्षा के लिए तकरीबन आठ लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन इसमें सिर्फ तीन लाख अस्सी हज़ार आवेदक ही शामिल हुए. पेपर लीक होने के मामले में राजस्थान के अलग-अलग जिलों में बारह एफआईआर दर्ज की गई थीं. पेपर लीक होने के आरोप सामने आने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग जोर शोर से उठी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया.

इंटरव्यू के लिए 3291 अभ्यर्थी हुए थे सफल

24 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया. फिजिकल टेस्ट के लिए 20359 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए. फिजिकल टेस्ट 12 से 18 फरवरी 2022 के बीच हुए. इसका रिजल्ट 11 अप्रैल 2022 को जारी किया गया, जिसमें इंटरव्यू के लिए 3291 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया. इंटरव्यू नौ चरणों में साल 2023 में हुआ.

फाइनल सेलेक्शन लिस्ट एक जून 2023 को हुई जारी

फाइनल सेलेक्शन लिस्ट एक जून 2023 को जारी की गई. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देकर उनकी ट्रेनिंग कराई गई. भर्ती के दौरान पेपर लीक के अलावा सॉल्वर के तौर पर डमी कैंडिडेट बिठाए जाने और इंटरव्यू में चहेतों को ज्यादा नंबर दिए जाने और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मनमानी किए जाने के भी गंभीर आरोप लगे थे. ज्यादातर आरोप सही भी पाए गए.

एसआईटी जांच में चौंकाने वाला खुलासा

मामले में एसआईटी जांच में चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के दो मेंबर्स ने परीक्षा से करीब महीने भर पहले अपने कुछ करीबियों को तभी पेपर मुहैया करा दिए थे, जब वह छपे भी नहीं थे. इसी वजह से कमीशन के मेंबर रामू राम रायका की बेटी शोभा को पांचवी और बेटे देवेश को चालीसवीं रैंक मिली थी. रायका को यह पेपर दूसरे सदस्य बाबूलाल कटारा ने दिए थे.

अब तक 140 लोगों की गिरफ्तारी

एसआईटी ने इस मामले में मार्च 2024 से गिरफ्तारियां शुरू की. अब तक 70 चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही करीब 140 गिरफ्तारी की जा चुकी है. गिरफ्तार किए गए तमाम चयनितों में से कई ने ट्रेनिंग पूरी कर नौकरी भी शुरू कर दी थी. मेरिट की टॉप 20 में 9 और टॉप 100 में 27 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं. राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य रामू राम रायका अपनी ट्रेनी थानेदार बेटी और बेटे के साथ गिरफ्तार हुए थे, जबकि दूसरे सदस्य बाबूलाल कटारा भी जेल भेजे गए.

भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का SIT ने किया खुलासा

एसआईटी ने इस मामले में शुरुआती जांच पूरी करने के बाद 29 अक्टूबर 2024 को चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी. एसआईटी की जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा हुआ है, लिहाज़ा इस पूरी भर्ती को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराई जानी चाहिए. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले में पिछले साल 27 अगस्त को अपना फैसला सुनाते हुए पूरी भर्ती को रद्द किए जाने का आदेश दिया.

हालांकि करीब 10 दिन बाद ही 8 सितंबर को डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी. मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट की डिवीजन बैंक से मामला जल्द से जल्द निपटाने को कहा. हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक भर्ती परीक्षा अब नए सिरे से होगी. परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने 2021 की भर्ती के लिए आवेदन किया था.

याचिकाकर्ता असफल अभ्यर्थियों के वकील हरेंद्र नील के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में माना कि गड़बड़ी इतने बड़े पैमाने पर हुई कि सही गलत में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल है. ऐसे में पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया जाना उचित है. बहरहाल इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर हमला किया है तो वहीं बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस राज में हुई गड़बड़ी की पोल खुल गई है.