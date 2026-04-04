हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान SI भर्ती 2021 मामले में अभ्यर्थियों को झटका, हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को रखा बरकरार

राजस्थान SI भर्ती 2021 मामले में अभ्यर्थियों को झटका, हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को रखा बरकरार

Rajasthan SI Recruitment 2021: साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद 19 जनवरी को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.

By : मोहम्मद मोईन, मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Apr 2026 10:20 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रद्द किए जाने का आदेश दिया है. डिवीजन बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट के इस फैसले स 859 सब इंस्पेक्टर्स की नौकरी एक बार फिर से खत्म हो गई है. एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के दागी सदस्यों को फौरन हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने और भविष्य में होने वाली सदस्यों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी नीति बनाने को भी कहा है.

हाईकोर्ट के इस फैसले से नौकरी कर रहे सब इंस्पेक्टर्स के साथ ही राजस्थान सरकार को भी बड़ा झटका लगा है. राजस्थान सरकार ने कोर्ट में यू टर्न लेते हुए भर्ती को रद्द नहीं किए जाने की सिफारिश की थी. अब देखना यह होगा कि सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 17 जनवरी को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. 

नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मनमानी के आरोप

यह मामला राजस्थान में साल 2021 में सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है. इस भर्ती परीक्षा में न सिर्फ पेपर लीक हुआ था, बल्कि डमी कैंडिडेट बैठाए जाने से लेकर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मनमानी किए जाने और इंटरव्यू में चहेतों को नंबर देकर उन्हें पास कराने के गंभीर आरोप लगे थे. 

करीब 8 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

परीक्षा के लिए तकरीबन आठ लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन इसमें सिर्फ तीन लाख अस्सी हज़ार आवेदक ही शामिल हुए. पेपर लीक होने के मामले में राजस्थान के अलग-अलग जिलों में बारह एफआईआर दर्ज की गई थीं. पेपर लीक होने के आरोप सामने आने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग जोर शोर से उठी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया. 

इंटरव्यू के लिए 3291 अभ्यर्थी हुए थे सफल

24 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया. फिजिकल टेस्ट के लिए 20359 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए. फिजिकल टेस्ट 12 से 18 फरवरी 2022 के बीच हुए. इसका रिजल्ट 11 अप्रैल 2022 को जारी किया गया, जिसमें इंटरव्यू के लिए 3291 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया. इंटरव्यू नौ चरणों में साल 2023 में हुआ.

फाइनल सेलेक्शन लिस्ट एक जून 2023 को हुई जारी

फाइनल सेलेक्शन लिस्ट एक जून 2023 को जारी की गई. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देकर उनकी ट्रेनिंग कराई गई. भर्ती के दौरान पेपर लीक के अलावा सॉल्वर के तौर पर डमी कैंडिडेट बिठाए जाने और इंटरव्यू में चहेतों को ज्यादा नंबर दिए जाने और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मनमानी किए जाने के भी गंभीर आरोप लगे थे. ज्यादातर आरोप सही भी पाए गए. 

एसआईटी जांच में चौंकाने वाला खुलासा

मामले में एसआईटी जांच में चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के दो मेंबर्स ने परीक्षा से करीब महीने भर पहले अपने कुछ करीबियों को तभी पेपर मुहैया करा दिए थे, जब वह छपे भी नहीं थे. इसी वजह से कमीशन के मेंबर रामू राम रायका की बेटी शोभा को पांचवी और बेटे देवेश को चालीसवीं रैंक मिली थी. रायका को यह पेपर दूसरे सदस्य बाबूलाल कटारा ने दिए थे. 

अब तक 140 लोगों की गिरफ्तारी 

एसआईटी ने इस मामले में मार्च 2024 से गिरफ्तारियां शुरू की. अब तक 70 चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही करीब 140 गिरफ्तारी की जा चुकी है. गिरफ्तार किए गए तमाम चयनितों में से कई ने ट्रेनिंग पूरी कर नौकरी भी शुरू कर दी थी. मेरिट की टॉप 20 में 9 और टॉप 100 में 27 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं. राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य रामू राम रायका अपनी ट्रेनी थानेदार बेटी और बेटे के साथ गिरफ्तार हुए थे, जबकि दूसरे सदस्य बाबूलाल कटारा भी जेल भेजे गए.

भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का SIT ने किया खुलासा

एसआईटी ने इस मामले में शुरुआती जांच पूरी करने के बाद 29 अक्टूबर 2024 को चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी. एसआईटी की जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा हुआ है, लिहाज़ा इस पूरी भर्ती को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराई जानी चाहिए. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले में पिछले साल 27 अगस्त को अपना फैसला सुनाते हुए पूरी भर्ती को रद्द किए जाने का आदेश दिया. 

हालांकि करीब 10 दिन बाद ही 8 सितंबर को डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी. मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट की डिवीजन बैंक से मामला जल्द से जल्द निपटाने को कहा. हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक भर्ती परीक्षा अब नए सिरे से होगी. परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने 2021 की भर्ती के लिए आवेदन किया था. 

याचिकाकर्ता असफल अभ्यर्थियों के वकील हरेंद्र नील के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में माना कि गड़बड़ी इतने बड़े पैमाने पर हुई कि सही गलत में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल है. ऐसे में पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया जाना उचित है. बहरहाल इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर हमला किया है तो वहीं बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस राज में हुई गड़बड़ी की पोल खुल गई है.

और पढ़ें
Published at : 04 Apr 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Rajasthan High Court JAIPUR RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान SI भर्ती 2021 मामले में अभ्यर्थियों को झटका, हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को रखा बरकरार
राजस्थान SI भर्ती 2021 मामले में अभ्यर्थियों को झटका, हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को रखा बरकरार
राजस्थान
जयपुर के जिस इलाके में गवर्नर, CM और मंत्री का घर, वहां गंदा पानी पीकर बीमार हुए 500 से ज्यादा लोग
जयपुर के जिस इलाके में गवर्नर, CM और मंत्री का घर, वहां गंदा पानी पीकर बीमार हुए 500 से ज्यादा लोग
राजस्थान
मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम प्रभावित, जयपुर में कंटेनर यार्ड में पसरा सन्नाटा!
मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम प्रभावित, जयपुर में कंटेनर यार्ड में पसरा सन्नाटा!
राजस्थान
जयपुर में तेज आंधी बनी काल! पल भर में ढह गए मकान, उखड़ गए पेड़, 2 लोगों की दर्दनाक मौत
जयपुर में तेज आंधी बनी काल! पल भर में ढह गए मकान, उखड़ गए पेड़, 2 लोगों की दर्दनाक मौत
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: Abhira ने पहना दूल्हे का सेहरा, रस्मों के बीच Meher को सुनाई खरी-खोटी | YRKKH
Ego ने बचाई Abhishek Bachchan और Aishwarya Rai की शादी?
Sansani: महायुद्ध का सबसे 'विध्वंसक' चैप्टर ! | Iran-israel War | Middle East War | Trump | abp News
Iran Israel War Update: ट्रंप का नया टारगेट सेट...पावर सेंटर पर करेंगे अटैक! | Middle East
Janhit With Chitra Tripathi: ईरान के मारे...Trump बेचारे, गुरूर..चूर-चूर! | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई गायब! क्या ट्रंप के समर्थन से IRGC संभालेगी मुस्लिम देश की कमान?
ईरान से सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई गायब! क्या ट्रंप के समर्थन से IRGC संभालेगी मुस्लिम देश की कमान?
राजस्थान
जयपुर के जिस इलाके में गवर्नर, CM और मंत्री का घर, वहां गंदा पानी पीकर बीमार हुए 500 से ज्यादा लोग
जयपुर के जिस इलाके में गवर्नर, CM और मंत्री का घर, वहां गंदा पानी पीकर बीमार हुए 500 से ज्यादा लोग
आईपीएल 2026
Shubman Gill हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
शुभमन गिल हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
विश्व
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
बॉलीवुड
सुनंदा शर्मा के कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप, फैन की इस हरकत से चिल्लाई सिंगर, बीच में छोड़ा लाइव शो
सुनंदा शर्मा के कॉन्सर्ट में मचा हड़कंप, फैन की इस हरकत से चिल्लाई सिंगर, बीच में छोड़ा लाइव शो
इंडिया
'कांग्रेस और लेफ्ट झूठ बोलने में माहिर’, केरल में विपक्ष पर भड़के PM मोदी, केरल स्टोरी से धुरंधर तक का किया जिक्र
'कांग्रेस और लेफ्ट झूठ बोलने में माहिर’, केरल में विपक्ष पर भड़के PM मोदी, केरल स्टोरी से धुरंधर तक का किया जिक्र
हेल्थ
Varun Dhawan Daughter DDH Disease: किस बीमारी से जूझ रही है वरुण धवन की बेटी, जानें इसके लक्षण और यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी से जूझ रही है वरुण धवन की बेटी, जानें इसके लक्षण और यह कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
मां की याद में जन्मदिन पर रो रही थी काम वाली, मकान मालिक ने दोस्तों के साथ दिया बर्थडे सरप्राइज, वीडियो वायरल
मां की याद में जन्मदिन पर रो रही थी काम वाली, मकान मालिक ने दोस्तों के साथ दिया बर्थडे सरप्राइज
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
ENT LIVE
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Embed widget