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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में 90 वर्षीय बुजुर्ग से ऐंठे 9 लाख, 3 साल बाद ऐसे खुला राज

जयपुर में 90 वर्षीय बुजुर्ग से ऐंठे 9 लाख, 3 साल बाद ऐसे खुला राज

Jaipur Crime: महेश नगर इलाके में शातिर लोगों ने खुद को मैरिज ब्यूरो का कर्मचारी बताकर 90 साल के बुजुर्ग से संपर्क किया. इसके बाद उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर करीब 9 लाख रुपए ऐंठ लिए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 10 Aug 2026 07:55 AM (IST)
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पिंक सिटी जयपुर में साइबर ठगी और डिजिटल ब्लैकमेलिंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. महेश नगर इलाके में शातिर लोगों ने खुद को मैरिज ब्यूरो का कर्मचारी बताकर 90 साल के बुजुर्ग से संपर्क किया.

इसके बाद उन्हें बदनाम करने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर करीब 9 लाख रुपए ऐंठ लिए. आरोपियों ने करीब तीन साल तक बुजुर्ग को ब्लैकमेल किया. मामले का खुलासा तब हुआ, जब उनके 79 वर्षीय बेटे को पिता के बार-बार रुपए मांगने पर शक हुआ.

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कैसे शुरू हुआ ठगी का सिलसिला

पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार महेश नगर इलाके का रहने वाला है. एएसआई कैलाश चंद ने बताया कि बुजुर्ग के बेटे ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, पूरा मामला साल 2022 में शुरू हुआ था. बुजुर्ग के मोबाइल पर ‘शादी सेंटर डॉट कॉम’ नाम की कंपनी से जुड़े कुछ अनजान लोगों ने कॉल किया था. बातचीत के दौरान आरोपियों ने बुजुर्ग को अपनी बातों में उलझा लिया.

कुछ समय बाद आरोपियों ने बुजुर्ग को धमकाना शुरू कर दिया. उन्हें झूठे मामलों में फंसाने और समाज में बदनाम करने की धमकी देकर रुपए मांगे जाने लगे. बदनामी के डर से बुजुर्ग ने परिवार को बताए बिना अलग-अलग समय पर आरोपियों को रुपए भेजना शुरू कर दिया. करीब तीन साल में जालसाजों ने उनसे 9 लाख रुपए वसूल लिए.

कैसे हुआ मामले का खुलासा

इसका खुलासा तब हुआ, जब बुजुर्ग के बेटे को पैसों की जरूरत पड़ी. उसने पिता से बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी तो वो पहले आनाकानी करने लगे. बेटे ने भरोसे में लेकर पूछताछ की तो बुजुर्ग ने पूरी आपबीती बता दी. इसके बाद बैंक स्टेटमेंट की जांच की गई तो अलग-अलग लेन-देन के जरिए करीब 9 लाख रुपए दिए जाने का पता चला.

इसके बाद बेटे ने महेश नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल लेन-देन की जानकारी जुटा रही है. आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 10 Aug 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Fraud Blackmail Jaipur Crime RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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