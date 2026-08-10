मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसिरोही में तिरंगा यात्रा, BJP कार्यकर्ताओं पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप

सिरोही में तिरंगा यात्रा, BJP कार्यकर्ताओं पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप

Sirohi News: सिरोही प्रधान हंसमुख कुमार भी बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाते हुए दिखाई दिए हैं. वहीं, राज्यमंत्री ओटाराम देवासी दुपहिया वाहन पर पीछे बैठकर खड़े होकर तिरंगा लहराते नजर आए.

Written By : तुषार पुरोहित, सिरोही |  Updated at : 10 Aug 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से सिरोही शहर में भव्य तिरंगा वाहन रैली निकाली गई. रामझरोखा से शुरू हुई रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची. यहां देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष लगाए.

रैली में राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉ. रक्षा भंडारी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. जिला महामंत्री एवं तिरंगा यात्रा संयोजक गणपत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में वाहन रैली निकाली गई. इस यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों अब सवालों के घेरे में है. 

जोधपुर में बड़ा हादसा टला, मंदिर और पेट्रोल पंप का हिस्सा गिरा

तिरंगा यात्रा के बीच ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर उठे सवाल

देशभक्ति के संदेश के बीच रैली से सामने आई तस्वीरों और वीडियो को लेकर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े हो गए हैं. आरोप है कि रैली के दौरान राज्यमंत्री ओटाराम देवासी समेत कई बीजेपी नेता और जनप्रतिनिधि बिना हेलमेट दुपहिया वाहनों पर नजर आए.

सिरोही प्रधान हंसमुख कुमार भी बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाते हुए दिखाई दिये हैं. वहीं, राज्यमंत्री ओटाराम देवासी दुपहिया वाहन पर पीछे बैठकर खड़े होकर तिरंगा लहराते नजर आए. यदि तस्वीरों और वीडियो में दिखाई दे रही स्थिति सही है, तो यह यातायात सुरक्षा के लिहाज से गंभीर सवाल खड़े करती है.

आम वाहन चालकों के चालान, नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं?

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रैफिक नियम राजनीतिक रैलियों के दौरान भी उतने ही लागू होते हैं, जितने आम नागरिकों पर? सिरोही में पुलिस और यातायात विभाग की ओर से बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई और चालान की कार्रवाई की जाती है. ऐसे में यदि किसी राजनीतिक रैली में जनप्रतिनिधि ही बिना हेलमेट नजर आते हैं, तो कार्रवाई को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. रैली के दौरान पुलिस की मौजूदगी के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आने से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन ने इस मामले को देखा? और यदि देखा तो क्या कोई कार्रवाई की गई?

बीजेपी की रैली में देशभक्ति का संदेश

बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी रोहित खत्री के अनुसार, रामझरोखा से शुरू हुई तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक पहुंची, जहां वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र की एकता-अखंडता के लिए संकल्प लिया. राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि तिरंगा देश की आन-बान-शान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल घर पर झंडा लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प है.

कांग्रेस पर भी बरसे देवासी

राज्यमंत्री देवासी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर लोगों को गुमराह करने का काम किया. उन्होंने दावा किया कि ढाई साल में सिरोही विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये लाए गए हैं. बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉ. रक्षा भंडारी ने तिरंगा यात्रा को देश के स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया. वहीं, गणपत सिंह राठौड़ ने कहा कि तिरंगे के तीन रंग त्याग, शांति और समृद्धि का संदेश देते हैं.

अब बड़ा सवाल- क्या कानून सभी के लिए बराबर है?

तिरंगा यात्रा ने जहां राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया, वहीं बिना हेलमेट दुपहिया वाहनों पर नजर आए नेताओं की तस्वीरों ने ट्रैफिक नियमों के समान पालन को लेकर बहस छेड़ दी है. सवाल सीधा है, यदि आम नागरिक के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, तो जनप्रतिनिधियों के लिए भी यही नियम लागू होना चाहिए या नहीं? और यदि नियमों की अनदेखी हुई है, तो क्या पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करेगा?

खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नियमों के पालन को लेकर सामने आए कई उदाहरण का भी हवाला दिया जा रहा है. स्वयं प्रधानमंत्री इसको लेकर सख्त हैं तो उनकी पार्टी के नेता इतने लापरवाह कैसे? सवाल उठ रहे हैं कि जब शीर्ष नेतृत्व सार्वजनिक जीवन में नियमों और अनुशासन को महत्व देने की बात करता है, तो स्थानीय स्तर पर पार्टी के जनप्रतिनिधियों से भी उसी अनुशासन की अपेक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए?

बीजेपी खुद अनुशासन और राष्ट्रहित की बात करती है. ऐसे में पार्टी की तिरंगा यात्रा के दौरान यदि उसके ही नेता ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते नजर आते हैं, तो यह पार्टी की कार्यशैली और अनुशासन को लेकर असहज सवाल खड़े करता है. देशभक्ति के संदेश के साथ निकली तिरंगा यात्रा अब ट्रैफिक नियमों की पालना को लेकर उठे इन सवालों के कारण भी चर्चा में है.

जयपुर में 90 वर्षीय बुजुर्ग से ऐंठे 9 लाख, 3 साल बाद ऐसे खुला राज

और पढ़ें
Published at : 10 Aug 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Tiranga Yatra Traffic Rules BJP Sirohi News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
सिरोही में तिरंगा यात्रा, BJP कार्यकर्ताओं पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप
सिरोही में तिरंगा यात्रा, BJP कार्यकर्ताओं पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप
राजस्थान
जयपुर में 90 वर्षीय बुजुर्ग से ऐंठे 9 लाख, 3 साल बाद ऐसे खुला राज
जयपुर में 90 वर्षीय बुजुर्ग से ऐंठे 9 लाख, 3 साल बाद ऐसे खुला राज
राजस्थान
जोधपुर में बड़ा हादसा टला, मंदिर और पेट्रोल पंप का हिस्सा गिरा
जोधपुर में बड़ा हादसा टला, मंदिर और पेट्रोल पंप का हिस्सा गिरा
राजस्थान
सिरोही में शराब गोदाम का वीडियो वायरल, कथित तस्करी पर उठे सवाल
सिरोही में शराब गोदाम का वीडियो वायरल, कथित तस्करी पर उठे सवाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के इस कदम से भड़कीं मायावती, समर्थकों को दी सतर्क रहने की सलाह
BJP के इस कदम से भड़कीं मायावती, समर्थकों को दी सतर्क रहने की सलाह
स्पोर्ट्स
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 11: दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, चकनाचूर किया 'अवतार 2' का रिकॉर्ड
दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' का तहलका, बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
विश्व
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
विश्व
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
एग्रीकल्चर
Tomato Flower Drop: टमाटर के पौधे में फूल आकर गिर जाते हैं? ये हो सकती है वजह
टमाटर के पौधे में फूल आकर गिर जाते हैं? ये हो सकती है वजह
शिक्षा
TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 
TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget