'मुझसे ज्यादा राम का नाम कोई नहीं लेता', भगवान पर राजनीति से भड़के कांग्रेस नेता सचिन पायलट

जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. भगवान राम के नाम को लेकर कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाए जाने पर सचिन पायलट ने साफ कहा कि उन्हें राम के नाम से कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा राम का नाम शायद ही कोई लेता हो. मैं हर बात की शुरुआत भी राम-राम से करता हूं और खत्म भी राम-राम से ही करता हूं.

ईडी की कार्रवाई को बताया राजनीतिक हथियार

सचिन पायलट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक ईडी की कार्रवाई यह साफ दिखाती है कि भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है. पायलट के मुताबिक ईडी का खुलकर दुरुपयोग हो रहा है और इसका मकसद विपक्ष को डराना है.

मनरेगा को कमजोर करने का आरोप

सचिन पायलट ने मनरेगा योजना को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि महात्मा गांधी के नाम से चल रही किसी योजना का नाम बदला जा रहा है. पायलट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को मौजूदा सरकारें धीरे-धीरे खोखला कर रही हैं.

सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने देश के कई राज्यों का दौरा किया है और लगभग हर जगह मनरेगा से जुड़े फैसलों का विरोध हो रहा है. यहां तक कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां भी लोग इस फैसले से नाराज हैं.

उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू की गई थी, ताकि उन्हें गांव में ही रोजगार मिल सके, लेकिन अब इस योजना को कमजोर किया जा रहा है.

पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री ने मनरेगा को कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल बताया था, तभी से इस योजना को कमजोर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. उन्होंने कहा कि योजनाओं के नाम बदलने या उनकी आत्मा से छेड़छाड़ करने से जनता को नुकसान होगा.

केंद्रीय एजेंसियों को लेकर सचिन पायलट ने दावा किया कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की करीब 96 प्रतिशत कार्रवाई भाजपा के विरोधियों के खिलाफ हुई है. उन्होंने कहा कि कई मामलों में अदालतें भी इन एजेंसियों को फटकार लगा चुकी हैं और झूठे मामलों पर सवाल उठा रही हैं.

बाड़मेर के लिए रवाना, जन आक्रोश रैली में होंगे शामिल

दिल्ली से जोधपुर पहुंचे सचिन पायलट का एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. इसके बाद वह बाड़मेर जिले के धोरीमना में आयोजित जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो गए.

उन्होंने कहा कि “आप मेरे भाषण सुनिएगा, मैं सबसे ज्यादा राम-राम करता हूं, लेकिन गरीबों के हक और योजनाओं के मूल उद्देश्य से कोई समझौता नहीं होना चाहिए.”