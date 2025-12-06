राजस्थान: गैंगस्टर रोहित गोदारा का गुर्गा सागर जमानत से फरार, पुलिस ने रखा 25 हजार का इनाम

कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का सहयोगी दीपेंद्र सिंह उर्फ सागर जयपुर में अंतरिम जमानत से फरार हो गया है. फर्जी जमानती खड़े कर पांच दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर आया और दीपेंद्र सिंह उर्फ़ सागर फरार हो गया, पुलिस ने उस पर 25, हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. बदमाश सागर दो मर्डर मामलों में वांछित अपराधी है. प्रदेश भर में बदमाश सागर पर हत्या सहित 15 मामले दर्ज है.

वहीं जयपुर DCP (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीना ने बताया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के सहयोगी दीपेंद्र सिंह उर्फ सागर निवासी अजीतगढ़ सीकर की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है. बदमाश दीपेंद्र सिंह उर्फ सागर की जानकारी देने पर 25 हजार रुपये कैश इनाम घोषित किया गया है.

बदमाश दीपेंद्र सिंह उर्फ सागर 30 नवम्बर को पांच दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आया था. उसे 4 दिसंबर (गुरुवार) शाम 5 बजे तक जेल में आना था. उसके वापस नहीं आने पर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक ने कोर्ट को इसकी रिपोर्ट भेजी. इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने राजस्थान सहित कई राज्यों में छापेमारी शुरू कर दी.

तीन साल से जेल में है बंद

बदमाश दीपेंद्र सिंह उर्फ सागर ने 2019 मे हरमाडा में महावीर मीणा की हत्या की थी जिसके बाद वो जेल चला गया जेल से क़रीब दो साल बाद बाहर आते ही उसने करधनी इलाके में बिजेंद्र गुलाबबाड़ी की हत्या कर दी जिसके बाद लगातार तीन साल से वो जेल में ही बंद है.

सागर के ख़िलाफ़ विजेंदर गुलाबबाड़ी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि तीन दिन पहले वो घर के बाहर टहल रहे थे इस दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे एक युवक आया और उनकी कॉलर पकड़कर बोला-पहचाना क्या? मैं सागर जेल से बाहर आ गया हूँ, 3 दिन में 25 लाख रुपया दे देना वरना तेरे छोटे बेटे को भी मार देंगे.

गैंगस्टर रोहित गोदारा के संपर्क में था सागर

बदमाश सागर काफ़ी समय से अजमेर सेंट्रल जेल में बंद होने के बावजूद भी लगातार विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के संपर्क में था. इसकी पुष्टि उसके दोस्त ओम सिंह ने पूछताछ में की है. जेल से ही सागर ने जनवरी में ओम सिंह को कॉल किया. सागर ने अपने दोस्त ओम सिंह को सिग्नल एप डाउनलोड करवाई. गैंगस्टर रोहित गोदारा से बात करने के लिए आईडी भी दी थी. सितम्बर में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ओम से 25 लाख रुपये भी हवाला के जरिए भिजवाए थे. फिर ओम को 2 अक्टूबर को दुबई भेजा था. दुबई से वह 6 दिन बाद वापस लौट आया था. ओम सिंह कुचामन के रमेश रूलानिया हत्याकांड में भी रडार पर है.

फर्जी तरीके से जमानत लेकर सागर फरार हो गया

जमानत में सागर ने कहा कि घर में भाई की शादी है. घर में पुरुष नहीं इसलिए जमानत दी जाए. कोर्ट ने 5 दिन की जमानत दी थी. करधनी पुलिस ने कोर्ट में पेश हुए जमानती का रिकॉर्ड खंगाला. जमानती नाटाणियों का रास्ता कोतवाली निवासी रामेश्वर ठठेरा का पता फर्जी निकला. राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित बॉर्डर एरिया में पुलिस छापे मार रही है.