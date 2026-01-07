राजस्थान के राजसमंद ज़िले के खमनोर थाना क्षेत्र के गुड़ा गांव से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर गांव के चौराहे पर बैठे एक युवक पर काली स्कॉर्पियो में सवार आधा दर्जन हमलावरों ने तलवार और धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. ये सब दिनदहाड़े हुआ जिसके बाद इलाक़े में सनसनी फैल गई. जिस जगह यह घटना हुई, वहां हर तरफ़ खून ही खून फैला हुआ नज़र आया.

मृतक युवक हिम्मत सिंह दासाना मुंबई में काम करता था और कुछ दिन पहले ही अपने गांव आया था. घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद दो थानों की पुलिस मौक़े पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर मौक़े से फ़रार हो चुके थे.

पुरानी रंजिश में हुई हत्या

थानाधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव गुडा निवासी हिम्मत सिंह दासाना की केलवाड़ा के पासुन्द गांव के कुछ युवकों से पुरानी रंजिश थी. मंगलवार सुबह गाड़ी से आए 6 युवकों ने तलवार से हमला कर द‍िया. इस दौरान बीच बचाव करने आए युवकों पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया. हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि हमले के बाद युवक को परिजन और स्थानीय लोग नाथद्वारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए राजसमंद से एडिशनल SP महेंद्र पारिख दो थानों की जाप्ते के साथ पहुंचे. पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है. आस पास के इलाकों में पुलिस की स्पेशल टीम दबिश दे रही है. परिजनों ने पासुन्द निवासी हमेर सिंह, नाथू सिंह, हिम्मत सिंह, किशन सिंह, कालू सिंह और प्रेम सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. मौके पर मौजूद चश्मदीदों के बयान और CCTV के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू दी है. दिन दहाड़े हुए खूनी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, और लोगों में इसे लकेर काफी दहशत का माहौल है.