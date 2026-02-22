हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में आमने सामने आए सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा के खेमे, यूथ कांग्रेस चुनाव में गुटबाजी तेज

राजस्थान में आमने सामने आए सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा के खेमे, यूथ कांग्रेस चुनाव में गुटबाजी तेज

Rajasthan News: यूथ कांग्रेस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदों पर चुनाव होंगे. यह चुनाव काफी हद तक कांग्रेस के अलग-अलग गुटों का है. इस बार यह कांग्रेस पार्टी के अंदर की लड़ाई का चुनाव लग रहा है.

By : मुबारिक खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 22 Feb 2026 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में यूथ कांग्रेस चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इसको लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव होने वाले हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदों पर चुनाव होंगे. यह चुनाव काफी हद तक कांग्रेस के अलग अलग गुटों में बंटा हुआ है. इस बार यह चुनाव कांग्रेस नेताओं का पार्टी के अंदर अपने वर्चस्व की लड़ाई का चुनाव बनता हुआ दिख रहा है. हालांकि खुल के कांग्रेस का कोई भी गुट सामने नहीं आया है लेकिन अंदरखाने चुनाव की रणनीति पर काम शुरू हो गया है.

इस चुनाव में पायलट खेमे से दो नामों पर हो रही है चर्चा

यूथ कांग्रेस चुनाव के पिछले कई चुनावों में पायलट गुट का वर्चस्व रहा है. ऐसे में पायलट गुट एक बार फिर इस चुनाव में अपने खेमे के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहेगा. लेकिन इस बार पायलट गुट में भी दो फाड़ नजर आ रही है, जिसमें कुछ विधायक और नेता शामिल है. इस चुनाव में पायलट गुट से प्रदेश अध्यक्ष पद पर किसे चुनावी मैदान में उतारना है इस पर अब तक आम सहमति नहीं बन पाई है. इसके पीछे वजह राजनीतिक वर्चस्व और आपसी मनमुटाव फिलहाल है.

सचिन पायलट खेमे से दो नामों पर चर्चा हो रही है, जिनमें कांग्रेस सांसद प्रत्याक्षी रहे अनिल चौपड़ा और यूथ कांग्रेस सीकर जिलाध्यक्ष मुकुल खींचड शामिल है.

अंदरखाने इन दोनों नामों को लेकर समीकरण देखे जा रहे हैं जिसको लेकर कल पायलट गुट के कुछ नेताओं ने गुपचुप मीटिंग भी रखी. यूथ कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की मानें तो पायलट खेमा अपनी आंतरिक नाराज़गी का फ़ायदा दूसरे खेमे को नहीं देना चाहता और इसीलिए समझाइश और बातचीत का दौर जारी हैं.

चुनाव में डोटासरा ग्रुप भी सक्रिय, मगर अब तक प्रत्याशी का चयन नहीं

वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में डोटासरा ग्रुप भी सक्रिय हैं, लेकिन यहां भी अब तक प्रत्याशी का चयन नहीं हो पाया है. इसमें से भी तीन लोग चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, जिसमें कांग्रेस विधानसभा प्रत्याक्षी रहे अभिषेक चौधरी, यूथ कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रहे यशवीर सूरा और सुधींद्र मुंड शामिल है.

जानकार सूत्रों ने बताया कि यदि पायलट गुट से अनिल चोपड़ा मैदान में उतरते हैं तो अभिषेक चौधरी उनके सामने चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि साल 2014 में राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव में दोनों आमने-सामने चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें अनिल चौपड़ा चुनाव जीते थे. अब इस चुनाव के माध्यम से अभिषेक चौधरी अपनी पुरानी हार का बदला लेना चाहेंगे.

इस चुनाव के दो मुख्य किरदार अशोक चांदना और मुकेश भाकर दोनों ही अब तक इस चुनाव में खुलकर सामने नहीं आए हैं. वहीं पायलट गुट में मुकेश भाकर और डोटासरा गुट में अशोक चांदना इस चुनाव के रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन अब देखना होगा इस चुनाव में कौन सा खेमा यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अधिकारी होता है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 22 Feb 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Youth Congress Govind Singh Dotasra Youth Congress Elections RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान में आमने सामने आए सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा के खेमे, यूथ कांग्रेस चुनाव में गुटबाजी तेज
राजस्थान में आमने सामने आए सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा के खेमे, यूथ कांग्रेस चुनाव में गुटबाजी तेज
राजस्थान
जोधपुर: बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर गाड़ियों में लगाई आग, परिवार ने बताया जान पर खतरा
जोधपुर: बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर गाड़ियों में लगाई आग, परिवार ने बताया जान पर खतरा
राजस्थान
राजस्थान पहुंचे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, मंत्रियों ने किया भव्य स्वागत, पुष्कर में पहली हनुमंत कथा
राजस्थान पहुंचे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, मंत्रियों ने किया भव्य स्वागत, पुष्कर में पहली हनुमंत कथा
राजस्थान
जोधपुर: शादी के दिन दो बहनों की मौत से हड़कंप, सुसाइड का दावा, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार
जोधपुर: शादी के दिन दो बहनों की मौत से हड़कंप, सुसाइड का दावा, पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
बिहार
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का तंज, 'अब गांधीजी की...'
'अब गांधीजी की कांग्रेस नहीं रही', AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज
क्रिकेट
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बांग्लादेश को हराकर भारत बना चैंपियन, लगातार दूसरी बार जीता एशिया कप का खिताब; फाइनल में चमके युवा सितारे
बॉलीवुड
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
'वो मेरे घर पर खाना नहीं खाते थे', नवाजुद्दीन सिद्दीकी के क्रेडिट देने वाले बयान पर बोले राजपाल यादव
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
ट्रेंडिंग
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
शिक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget