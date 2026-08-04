मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, जयपुर और अजमेर में बारिश की संभावना

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, जयपुर और अजमेर में बारिश की संभावना

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार छह-सात अगस्त को पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में एक नया चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है, जिससे मानसून फिर सक्रिय होगा.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 04 Aug 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के कुछ हिस्सों में मंगलवार सुबह तक बीते 24 घंटों में भारी बारिश हुई तथा दौसा जिले के मंडावर में सर्वाधिक 107 मिलीमीटर (मिमी) वर्षा दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटे में दौसा, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, कोटा और सिरोही जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हुई.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभागों के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि भरतपुर संभाग के अलग-अलग इलाकों में कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है. शर्मा ने कहा कि पांच अगस्त को राज्य के उत्तर-पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान सरकार पर गहलोत का बड़ा हमला, बोले- 'हर मोर्चे पर विफल सरकार'

6-7 अगस्त को बन रहा नया चक्रवात 

मौसम विभाग के अनुसार छह-सात अगस्त को पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में एक नया चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है, जिससे मानसून फिर सक्रिय होगा और राज्यभर में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी. विभाग का कहना है कि सात से 10 अगस्त तक भरतपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर संभागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है.

विभाग के मुताबिक अगले दो-तीन दिनों तक जोधपुर और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में वर्षा गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है, लेकिन सात एवं नौ अगस्त के बीच इनमें फिर तेजी आने के आसार हैं.

1 जून से 3 अगस्त तक 204.64 मिमी बारिश रिकॉर्ड 

इस बीच, राजस्थान में एक जून से तीन अगस्त तक 204.64 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि का सामान्य औसत 227.24 मिमी है. इस प्रकार राज्य में 9.94 प्रतिशत कम वर्षा हुई है, जो भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की सामान्य वर्षा श्रेणी में आती है.

राज्य के जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर संभाग सामान्य वर्षा श्रेणी में हैं जबकि कोटा संभाग में 25.46 प्रतिशत तथा भरतपुर संभाग में सामान्य से 30.76 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. जिला स्तर पर फलोदी एकमात्र ऐसा जिला है, जहां सामान्य से 60 प्रतिशत या उससे अधिक वर्षा होने के कारण उसे असामान्य वर्षा श्रेणी में रखा गया है.

16 जिलों में सामान्य बारिश 

बाड़मेर, ब्यावर, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन और सलूंबर जिलों में सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिसके कारण इन्हें अधिक वर्षा वाली श्रेणी में रखा गया है. राज्य के 16 जिले सामान्य वर्षा श्रेणी में हैं, जबकि राजधानी जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, करौली और सवाई माधोपुर सहित 19 जिले अब भी वर्षा की कमी वाली श्रेणी में हैं.

यह भी पढ़ें: जयपुर: मंदिरों में चोरी मामले में जयपुर पुलिस की कार्रवाई, पति-पत्नी गिरफ्तार

Published at : 04 Aug 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
WEATHER UPDATE RAJASTHAN NEWS Rain ALert
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, जयपुर और अजमेर में बारिश की संभावना
राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, जयपुर और अजमेर में बारिश की संभावना
राजस्थान
राजस्थान सरकार पर गहलोत का बड़ा हमला, बोले- 'हर मोर्चे पर विफल सरकार'
राजस्थान सरकार पर गहलोत का बड़ा हमला, बोले- 'हर मोर्चे पर विफल सरकार'
राजस्थान
जयपुर: मंदिरों में चोरी मामले में जयपुर पुलिस की कार्रवाई, पति-पत्नी गिरफ्तार
मंदिरों में चोरी मामले में जयपुर पुलिस की कार्रवाई, पति-पत्नी गिरफ्तार
राजस्थान
हनुमान बेनीवाल ने गुस्से में माइक फेंककर छोड़ा स्टेज, बोले- 'मेरे लेवल का कार्यक्रम नहीं'
हनुमान बेनीवाल ने गुस्से में माइक फेंककर छोड़ा स्टेज, बोले- 'मेरे लेवल का कार्यक्रम नहीं'
Advertisement

वीडियोज

Ramayana पर बढ़ा विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने दी चेतावनी, Preview Screening की रखी मांग
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King का First Look गलती से हुआ Reveal?
Jharkhand Students Protest: झारखंड में JPSC-JSSC पर बड़ा बवाल! अभिजीत दीपके की एंट्री ABPLIVE
Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
महाराष्ट्र
कांग्रेस विधायक ने कहा- पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़ें, CM बना देंगे
कांग्रेस विधायक ने कहा- पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़ें, CM बना देंगे
इंडिया
पति स्टालिन के लिए पुलिस से भिड़ीं किरुथीगा, बोलीं- वो टॉयलेट...
पति स्टालिन के लिए पुलिस से भिड़ीं किरुथीगा, बोलीं- वो टॉयलेट...
क्रिकेट
उतरा हेलमेट, निकला ‘थाला’, 45 की उम्र में सुपरबाइक दौड़ाते दिखे धोनी 
उतरा हेलमेट, निकला ‘थाला’, 45 की उम्र में सुपरबाइक दौड़ाते दिखे धोनी 
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
इंडिया
Meta की ग्लोबल टीम को मोदी सरकार ने किया तलब, कहा- 'ये तय करें कि...'
Meta ग्लोबल टीम को सरकार ने किया तलब, PM के पोस्ट का उठेगा मुद्दा?
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया में हार की वजह नरोत्तम मिश्रा हुए तो क्या बीजेपी देगी राजेंद्र भारती जैसी सजा?
दतिया में हार की वजह नरोत्तम मिश्रा हुए तो क्या बीजेपी देगी राजेंद्र भारती जैसी सजा?
बिहार
पटना: CM आवास घेरने निकले NSUI कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े
पटना: CM आवास घेरने निकले NSUI कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
ENT LIVE
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
ABP NEWS
Viral News: महिला की जान लेने वाली बाघिन का हुआ रेस्क्यू
Viral News: महिला की जान लेने वाली बाघिन का हुआ रेस्क्यू
Embed widget