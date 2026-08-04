मंदिरों में चोरी मामले में जयपुर पुलिस की कार्रवाई, पति-पत्नी गिरफ्तार

जयपुर पुलिस ने मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले पति-पत्नी के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जिनका तरीका सुनकर हर कोई हैरान है. पुलिस के अनुसार, दोनों पहले आम श्रद्धालुओं की तरह मंदिर में पहुंचते, भगवान के दर्शन करते और पूजा-अर्चना का दिखावा करते थे. इसी दौरान वे बड़ी चालाकी से मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों का एंगल बदल देते, ताकि उनकी हरकत कैमरे में कैद न हो सके. इसके बाद दानपात्र और कीमती सामान पर हाथ साफ कर फरार हो जाते.

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरी करने के बाद भी दोनों भगवान के सामने सिर झुकाते, हाथ जोड़कर प्रणाम करते और फिर मंदिर से निकल जाते. कई मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस ने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले. अलग-अलग फुटेज में एक ही पति-पत्नी का पैटर्न सामने आया. इसके बाद पुलिस ने इन्हें महावीर नगर इलाके के श्री राम मंदिर में 23 जुलाई को चोरी हुई चांदी की लुटिया के मामले में गिरफ्तार किया है.

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पूछताछ में आरोपियों ने कबूल की चोरी की वारदात

डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा के मुताबिक, आरोपी पति हर्ष सिंह और पत्नी निशिता किराए के कमरे में रहते थे. पूछताछ में आरोपियों ने मंदिरों में चोरी की कई वारदातें कबूल की हैं. पुलिस अब उनसे बरामद सामान और अन्य मामलों के बारे में भी पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि दोनों ने जयपुर के अलावा आसपास के इलाकों में भी इसी तरीके से वारदातें की हैं या नहीं.

भीड़भाड़ वाले मंदिरों को निशाना बनाते थे आरोपी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी भीड़भाड़ वाले मंदिरों को निशाना बनाते थे, जहां श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिक रहती थी. इसी भीड़ का फायदा उठाकर वे बिना किसी शक के वारदात को अंजाम देते थे. फिलहाल दोनों से गहन पूछताछ जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह से जुड़ी कई और चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है.

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