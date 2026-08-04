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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: मंदिरों में चोरी मामले में जयपुर पुलिस की कार्रवाई, पति-पत्नी गिरफ्तार

जयपुर: मंदिरों में चोरी मामले में जयपुर पुलिस की कार्रवाई, पति-पत्नी गिरफ्तार

Jaipur News In Hindi: जयपुर पुलिस ने मंदिरों में चोरी घटनाओं का खुलासा करते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस के अनुसार दोनों आम श्रद्धालुओं की तरह मंदिर में दाखिल होते थे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Aug 2026 09:30 AM (IST)
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जयपुर पुलिस ने मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले पति-पत्नी के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जिनका तरीका सुनकर हर कोई हैरान है. पुलिस के अनुसार, दोनों पहले आम श्रद्धालुओं की तरह मंदिर में पहुंचते, भगवान के दर्शन करते और पूजा-अर्चना का दिखावा करते थे. इसी दौरान वे बड़ी चालाकी से मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों का एंगल बदल देते, ताकि उनकी हरकत कैमरे में कैद न हो सके. इसके बाद दानपात्र और कीमती सामान पर हाथ साफ कर फरार हो जाते.

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरी करने के बाद भी दोनों भगवान के सामने सिर झुकाते, हाथ जोड़कर प्रणाम करते और फिर मंदिर से निकल जाते. कई मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस ने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले. अलग-अलग फुटेज में एक ही पति-पत्नी का पैटर्न सामने आया. इसके बाद पुलिस ने इन्हें महावीर नगर इलाके के श्री राम मंदिर में 23 जुलाई को चोरी हुई चांदी की लुटिया के मामले में गिरफ्तार किया है.

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पूछताछ में आरोपियों ने कबूल की चोरी की वारदात

डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा के मुताबिक, आरोपी पति हर्ष सिंह और पत्नी निशिता किराए के कमरे में रहते थे. पूछताछ में आरोपियों ने मंदिरों में चोरी की कई वारदातें कबूल की हैं. पुलिस अब उनसे बरामद सामान और अन्य मामलों के बारे में भी पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि दोनों ने जयपुर के अलावा आसपास के इलाकों में भी इसी तरीके से वारदातें की हैं या नहीं.

भीड़भाड़ वाले मंदिरों को निशाना बनाते थे आरोपी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी भीड़भाड़ वाले मंदिरों को निशाना बनाते थे, जहां श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिक रहती थी. इसी भीड़ का फायदा उठाकर वे बिना किसी शक के वारदात को अंजाम देते थे. फिलहाल दोनों से गहन पूछताछ जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह से जुड़ी कई और चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Aug 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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