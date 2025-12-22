राजस्थान में ठंड और कोहरे का असर, कई फ्लाइट्स कैंसिल, कई करनी पड़ीं डायवर्ट

उत्तरी राज्यों में बढ़ती ठंड का असर अब राजस्थान के कई भागों में देखने को मिल रहा है. जिसका जनजीवन पर भी खासा असर पड़ रहा है. मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में कोहरे की चेतावनी दी गई है.

बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते सड़क और हवाई यातायात पर भी असर देखने को मिल रहा है. जयपुर एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स को विजिबिलिटी कम होने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिन तक कोहरे का असर रहेगा.

कई फ्लाइट्स डायवर्ट

मौसम की खराबी और घने कोहरे के चलते जयपुर पहुंचने वाली कई फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर-जयपुर फ्लाइट (6E 7274) का रुट बदलना पड़ा. इंडिगो की इस फ्लाइट को सुबह 8:05 बजे जयपुर पहुंचना था, लेकिन रनवे पर कम विजिबिलिटी के कारण इसे भोपाल की ओर डायवर्ट कर दिया गया.

100 मीटर तक ही रह गई विजिबिलिटी

इसके साथ ही अहमदाबाद-जयपुर फ्लाइट (6E 7114) को जयपुर में लैंड करना था, लेकिन कोहरा इतना घना था कि पायलट लैंडिंग नहीं कर पाए और विमान को वापस अहमदाबाद भेज दिया गया. एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, सुबह के समय विजिबिलिटी गिरकर मात्र 100 मीटर रह गई थी, जो सुरक्षित लैंडिंग के लिए पर्याप्त नहीं थी. इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

24 दिसंबर तक कोहरे का अलर्ट

वहीं मौसम विभाग की ओर से भी प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में यलो अलर्ट जारी किया गया है. 24 दिसंबर तक इन इलाकों में कोहरा जारी रहेगा. भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में भी कोहरे का असर देखने को मिलेगा.