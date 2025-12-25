राजस्थान: 31 जनवरी तक सभी बसों से लगेज कैरियर हटाने के निर्देश, प्राइवेट ऑपरेटर्स ने किया विरोध

राजस्थान में बसों से लगेज कैरियर हटाए जाएंगे. प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और रोडवेज के MD पुरूषोत्तम शर्मा ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर तक सभी सरकारी और प्राइवेट बसों की छतों से लगेज कैरियर हटाए जाएं. रोडवेज की सरकारी बसों से लगेज करियर हटाना शुरू कर दिया गया है. इन लगेज कैरियर की वजह से गाड़ियों के असंतुलित होकर दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है.

ऐसे में सरकारी और निजी बसों से लगेज कैरियर हटाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी बसों की छतों पर लगेज करियर की अनुमति नहीं है. बता दें कि पिछले कुछ महीने में प्रदेश में बड़े सड़क हादसे सामने आए, जिनमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है.

मोटर व्हीकल एक्ट का किया जा रहा था उल्लंघन

प्राइवेट बसों में नियमों के खिलाफ बदलाव करके मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके चलते कई सड़क दुर्घटनाएं सामने आयी. ऐसे में अब परिवहन आयुक्त पुरूषोत्तम शर्मा ने निजी और सरकारी बसों पर लगेज कैरियर को हटाने के निर्देश दिए हैं. अक्सर लगेज के चलते बस ओवर लोड हो जाती है, जिससे अनियंत्रित होकर सड़क हादसे होते हैं. इसी को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं.

प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने फैसले का किया विरोध

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से जारी निर्देश के तहत 31 दिसंबर तक सभी बसों से लगेज कैरियर हटा दिए जाएंगे. विभाग के इस फैसले के खिलाफ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से विरोध किया गया है. प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का कहना है कि इससे व्यवसायिक के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानी होगी, ऐसे में इस आदेश को बदला जाए.

'यह फैसला न्याय संगत नहीं'

प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने कहा, ''यह फैसला न्याय संगत नहीं है, ऐसे में व्यावसायिक गतिविधि के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी. बिना लगेज के यात्रियों का सामान कहां रखेंगे. कई लोगों के रोजगार पर असर पड़ता है. यदि विभाग यह आदेश नहीं बदलता है तो फिर हम न्यायपालिका की शरण में जाएंगे.''