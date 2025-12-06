राजस्थान: टोंक में कार ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर, CCTV में कैद हुई घटना

टोंक शहर में बीती रात एक भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. शहर के बड़ा तख्ता इलाके में एक युवक स्कूटी से डिवाइडर के बीच कट से सड़क पार कर रहा था. इसी दौरान गलत साइड से तेज गति से आ रही एक ब्लैक कलर की कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार युवक करीब 10 फीट दूर तक उछल गया और नीचे सड़क पर गिर पड़ा.

इस हादसे में स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि युवक को मामूली चोटें आईं. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना साफ दिखाई दे रही है. फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक सड़क पार करते समय गाड़ी की तेज रफ्तार को पहचान नहीं पाया और अचानक उसे टक्कर लग गई. हादसे के बाद थार गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया.

CCTV फुटेज में दर्ज हुई पूरी घटना

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. थाना प्रभारी भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर ब्लैक रंग की कार को जब्त कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि घायल युवक ने अभी तक पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है. पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही वाहन चालक की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सड़क पर नियमों का पालन करें वाहन चालक- थाना प्रभारी

थाना प्रभारी ने वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क पर हमेशा सतर्क रहें और नियंत्रित गति से वाहन चलाएं. उन्होंने कहा कि लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है. इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए सभी को सड़क नियमों का पालन करना जरूरी है.

लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई- पुलिस

इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है. पुलिस ने बताया कि भविष्य में ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके. टोंक शहरवासियों के लिए यह घटना चेतावनी की तरह है कि सड़क पर सावधानी बरतना जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.

