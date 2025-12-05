हेमंत सोरेन की पार्टी से होगा BJP का गठबंधन? अब बाबूलाल मरांडी ने दिया ऐसा जवाब

देश में पारा भले ही गिरने लगा हो लेकिन झारखंड में सियासत का तापमान बढ़ा हुआ है. यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और बीजेपी के साथ आने की अटकलें लग रही हैं. अब इस पर झारखंड बीजेपी के चीफ बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

मीडिया ने जब उनसे इन अटकलों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, "ये चर्चा में आप लोगों (मीडिया) से सुनता भी हूं और देखता भी हूं. लेकिन वास्तव में और कहीं से कुछ हमको सुनाई नहीं दिया."

क्या आप इस नए समीकरण को खारिज कर रहे हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहा, "पार्टी या कहीं और से हमको कुछ ऐसा सुनाई नहीं देता है. ठंड का मौसम है, आप सब लोग इसमें थोड़ा आनंद लीजिए. यही मैं कह सकता हूं."

#WATCH | Ranchi: On the rumours of allying with CM Hemant Soren-led JMM, Jharkhand BJP President Babulal Marandi says, "I hear this discussion from you (media) people. But, actually, I have not heard anything from anywhere else..." pic.twitter.com/SBLLQvUGPe — ANI (@ANI) December 5, 2025

बाबूलाल मरांडी ने सत्तापक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, "हम लोग क्या त्रस्त करेंगे. ये सरकार खुद लूटने में लगी हुई है. तो क्या हम ये विषय नहीं उठाएंगे? जब शराब नीति बन रही थी तो दो-ढाई साल पहले ही हमने सीएम को पत्र लिखा था. आज भी इस प्रश्न का जवाब सरकार की ओर से नहीं आया. हम तो इस प्रदेश के नागरिक के साथ-साथ मुख्यमंत्री भी रहे हैं. उस समय में भी हम विधायक दल के लीडर हुए थे. मेरे पास जो जानकारी थी हमने सरकार और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संज्ञान में दिया."