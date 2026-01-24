हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में प्राइवेट बसों का चक्का जाम, भारी चालान के विरोध में निजी बस संचालकों की हड़ताल

राजस्थान में प्राइवेट बसों का चक्का जाम, भारी चालान के विरोध में निजी बस संचालकों की हड़ताल

Bhilwara News: हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा ग्रामीण रूट और दैनिक यात्रियों को हो रही है. वे बसों या दूसरे साधनों के लिए भटकते नजर आए. बस संचालकों ने चेतावनी भी दी है कि हड़ताल अनिश्चितकालीन तक जा सकती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 24 Jan 2026 09:37 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान प्रदेश में निजी बस संचालकों और परिवहन विभाग के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. भारी चालान कार्रवाई से नाराज निजी बस संचालकों ने भीलवाड़ा में बसों का चक्का जाम कर दिया. इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई मार्गों पर बस सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा.

हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा ग्रामीण रूट और दैनिक यात्रियों को हो रही है. वे बसों या दूसरे साधनों के लिए भटकते नजर आए. बस संचालकों ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुईं तो हड़ताल अनिश्चितकालीन तक जा सकती है.

ग्रामीण क्षेत्रों में यही बसें प्रमुख साधन

जिला बस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कैलाश जाट ने बताया कि यह चक्का जाम राजस्थान स्तर की हड़ताल का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों से चलने वाली बसें मुख्य रूप से ऊपर लगे सामान रखने के ढांचे के सहारे ही संचालित होती हैं. सरकार द्वारा इन ढांचों को हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित यात्री नहीं मिलते और बसें मौसमी सवारियों पर निर्भर रहती हैं. ग्रामीण इलाकों से शहरों में रोजमर्रा का सामान लाया जाता है, जो इन्हीं ढांचों पर रखा जाता है.

उन्होंने कहा कि यदि यह सुविधा हटा दी गई, तो बसों की आजीविका ही समाप्त हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इन बसों की ऊंचाई कम होती है और सरकार पहले से ही सीमित वजन तक सामान रखने की अनुमति दे चुकी है. इसके बावजूद बिना किसी स्पष्ट नियम के कार्रवाई की जा रही है. छोटी बसों में पहले से ही पर्याप्त दरवाजे होते हैं, ऐसे में अतिरिक्त आपातकालीन दरवाजे की शर्त व्यवहारिक नहीं है. इसके अलावा पुराने निर्माण वर्ष की बसों पर फिटनेस शुल्क में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई है, जिससे संचालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है.

कैलाश जाट ने यह भी कहा कि फिलहाल यह एक दिन की हड़ताल है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू के नेतृत्व में सभी जिले शामिल हैं. यदि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी.

आरटीओ पर गंभीर आरोप

बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश चंद्र ओझा का आरोप है कि नए नियमों का आरटीओ स्तर पर गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बस संचालन प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने RSRTC के एमडी को परिवहन कमिश्नर नियुक्त कर बड़ी गलती की है. ओझा का कहना है कि स्टेज कैरिज बसों पर लगे जंगले और सीढ़ी हटाने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 45 किलो तक हल्का भार-वाहन यात्री ले जा सकता है.

उन्होंने आरोप लगाया कि 40 से 45 हजार तक के भारी चालान लगाए जा रहे हैं और अधिकारियों पर भी दबाव डाला जा रहा है. फिलहाल हड़ताल एक दिन की है, लेकिन वार्ता नहीं हुई तो यह अनिश्चितकालीन भी हो सकती है.

Input By : सुरेन्द्र सागर
और पढ़ें
Published at : 24 Jan 2026 09:37 PM (IST)
Tags :
Bhilwara News Rajastha News Private Bus Operators
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Shashi Tharoor: आपने कांग्रेस की कई अहम बैठकों में हिस्सा क्यों नहीं लिया? सांसद शशि थरूर ने दिया ये जवाब
आपने कांग्रेस की कई अहम बैठकों में हिस्सा क्यों नहीं लिया? शशि थरूर ने दिया ये जवाब
बिहार
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
विश्व
'EU ने भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया था क्योंकि...', मदर ऑफ ऑल डील्स से पहले ट्रंप के करीबी का बड़ा दावा
'EU ने भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया था क्योंकि...', मदर ऑफ ऑल डील्स से पहले ट्रंप के करीबी का बड़ा दावा
क्रिकेट
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा
Advertisement

वीडियोज

Palash Muchhal ने किसी और लड़की के साथ दिया Smriti Mandhana को धोखा, दोस्त ने लगाए आरोप
Bollywood News: देशभक्ति से भरा सलमान खान का अवतार, ‘बैटल ऑफ गलवान’ का पहला गाना हुआ रिलीज़
Vasudha: Vasudha का टूटा दिल, Dev ने क्यों रची अपनी ही शादी तोड़ने की साजिश? (24.01.2026)
Chitra Tripathi: न्यूज़ रूम में Shankaracharya विवाद की खुली पोल...मचा हड़कंप! | Avimukteshwaranand
Pakistan के खैबर में आत्मघाती हमले में ISI के आतंकी की मौत...| Pakistan News | ISI News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Shashi Tharoor: आपने कांग्रेस की कई अहम बैठकों में हिस्सा क्यों नहीं लिया? सांसद शशि थरूर ने दिया ये जवाब
आपने कांग्रेस की कई अहम बैठकों में हिस्सा क्यों नहीं लिया? शशि थरूर ने दिया ये जवाब
बिहार
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
विश्व
'EU ने भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया था क्योंकि...', मदर ऑफ ऑल डील्स से पहले ट्रंप के करीबी का बड़ा दावा
'EU ने भारत पर टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया था क्योंकि...', मदर ऑफ ऑल डील्स से पहले ट्रंप के करीबी का बड़ा दावा
क्रिकेट
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा
बारिश के बाद आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, आयुष म्हात्रे भी छाए; U19 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदा
साउथ सिनेमा
धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई
धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई
इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
जनरल नॉलेज
Ice Without Refrigerators: 300 साल पहले नहीं थीं फ्रिज जैसी चीजें, फिर बर्फ और कुल्फी कैसे जमाते थे लोग?
300 साल पहले नहीं थीं फ्रिज जैसी चीजें, फिर बर्फ और कुल्फी कैसे जमाते थे लोग?
जनरल नॉलेज
Apollo vs Artemis II, इन दोनों मिशन में कितना अंतर, 54 साल में क्या बदला?
Apollo vs Artemis II, इन दोनों मिशन में कितना अंतर, 54 साल में क्या बदला?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget