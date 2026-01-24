जयपुर: AIMIM पार्षद सहर शेख के बयान पर बोले VHP नेता अमितोष पारीक, 'ओवैसी की पार्टी का सपना...'

मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) की पार्षद सहर शेख के ग्रीन बेल्ट वाले बयान पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का यह सपना, सपना ही रह जाएगा. यह कभी पूरा नहीं होगा. भारत संविधान से चलने वाला देश है. संविधान में ग्रीन बेल्ट के लिए कोई जगह नहीं है. इस तरह का बयान देशद्रोह की कैटेगरी में आता है, यह देश विरोधी बात है.

वीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारीक ने आगे कहा, ''असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की यह सोच तुष्टिकरण वाली है. यह कट्टरता की तरफ ले जाने वाली है, देश को तोड़ने वाली है. इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है. भारत की जनता अब समझदार हो चुकी है. वह इसके पीछे के मकसद को अच्छे से समझती है.''

AIMIM निजाम की विचारधारा वाली पार्टी- अमितोष पारीक

उन्होंने कहा, ''ओवैसी की पार्टी को सत्ता में लाना देश के नाम पर कलंक होगा. एआईएमआईएम निजाम की विचारधारा वाली पार्टी है. इसकी सोच पूरी तरह कट्टरवादी है. इस पार्टी के माथे पर हिंदुओं को मारने का खून लगा हुआ है. ओवैसी की पार्टी की सोच पूरी तरह रेडिकलाइजेशन की है. यह पार्टी सिर्फ कट्टरवाद को बढ़ावा देती है. मुंबई के लोगों को लग रहा होगा कि उन्होंने किस तरह का पार्षद चुन लिया है. ओवैसी का हिजाब वाली पीएम का सपना भी कभी पूरा नहीं होगा.''

AIMIM की पार्षद सहर शेख ने क्या कहा था?

AIMIM की पार्षद सहर शेख का यह बयान ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में एआईएमआईएम की बड़ी जीत के बाद आया, जहां पार्टी ने मुंब्रा में 5-6 सीटें जीतीं. सहर शेख ने 18 जनवरी को एक मीटिंग में भाषण देते हुए कहा था, ''हम मुंब्रा को हरा बना देंगे.'' बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि ये शब्द अपनी पार्टी के झंडे और निशान के बारे में कहे थे. उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या माहौल खराब करना नहीं था. सहर शेख ने सफाई में ये भी कहा था कि अगर उनका झंडा नारंगी या केसरिया होता तो वे उसी को बढ़ावा देतीं.