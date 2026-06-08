हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: जयपुर में नूरानी मस्जिद समेत चार धार्मिक स्थलों पर आज चलेगा बुलडोजर, इंटरनेट बंद, प्रशासन अलर्ट

Jaipur News: जयपुर में नूरानी मस्जिद समेत चार धार्मिक स्थलों पर आज चलेगा बुलडोजर, इंटरनेट बंद, प्रशासन अलर्ट

Jaipur News In Hindi: मालवीय नगर स्थित नूरानी मस्जिद समेत चार धार्मिक स्थलों पर सोमवार सुबह प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, यह अभियान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो सकता है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 08 Jun 2026 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

जयपुर के मालवीय नगर स्थित नूरानी मस्जिद समेत चार धार्मिक स्थलों पर सोमवार सुबह प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जिले में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) सुबह करीब 7 बजे से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर सकता है. प्रशासन ने कार्रवाई से पहले पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने दो दिन पहले नूरानी मस्जिद को नोटिस जारी कर उसे अतिक्रमित भूमि पर अवैध रूप से निर्मित बताया था. हालांकि, मस्जिद कमेटी का दावा है कि नोटिस शुक्रवार रात को दिया गया और उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला. कमेटी के अनुसार, मस्जिद वर्ष 1981 में करीब 391 वर्ग गज भूमि पर बनाई गई थी और पिछले 44 वर्षों से यहां नियमित रूप से पांचों वक्त नमाज अदा की जा रही है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं.

Bikaner News: बीकानेर में युवक को बंधक बनाकर पीटा, रेप, ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप

सड़क चौड़ीकरण के लिए धार्मिक स्थल हटाने की तैयारी हटाए

जेडीए के अनुसार क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है. इसके लिए कुछ समय पहले कुल 143 नोटिस जारी किए गए थे. इनमें से 134 मकानों को 22 मई को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन उस समय धार्मिक स्थलों को नहीं हटाया गया था. अब सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत नूरानी मस्जिद के साथ एक मजार, दो छोटे मंदिर और एक सत्संग भवन को भी हटाने की तैयारी की गई है.

मस्जिद कमेटी ने जेडीए की कार्रवाई पर उठाए सवाल

मस्जिद कमेटी ने जेडीए की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं. कमेटी का कहना है कि जमीन उन्होंने जेडीए से स्वीकृत एक हाउसिंग सोसाइटी से खरीदी थी. उनका दावा है कि भूमि की लीज बढ़ाने के लिए वर्ष 1994 में जेडीए में आवेदन कर शुल्क भी जमा कराया गया था. कमेटी का यह भी कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए यदि आवश्यकता हो तो मस्जिद का आधा हिस्सा हटाया जा सकता है, लेकिन शेष हिस्से को नमाज के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए.

कमेटी के सदस्यों का यह भी दावा है कि जेडीए अधिकारियों ने मौखिक रूप से खो नागोरियन क्षेत्र में लगभग 1100 वर्ग गज वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन इस संबंध में कोई लिखित आदेश या दस्तावेज

प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, सोशल मीडिया पर पैनी नजर

धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई से पहले रविवार को इलाके में पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया. साथ ही लगातार गश्त की जा रही है और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं. इसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

पूरे जयपुर में 22 जून तक BNS की धारा 163 लागू

कार्रवाई के मद्देनजर पूरे जयपुर शहर में 22 जून तक बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है. इसके अलावा 7 जून की रात 12 बजे से 8 जून की रात 12 बजे तक 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का आदेश भी जारी किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 3000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

मस्जिद को बचाने के लिए मुस्लिमों ने की दुआ

इस बीच मस्जिद को बचाने की मांग को लेकर रविवार शाम एमडी रोड स्थित मुस्लिम मुसाफिरखाने में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक दुआ का आयोजन किया. दुआ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और मस्जिद को बचाने की अपील की गई. कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक रफीक खान और अमीन कागजी समेत कई नेता भी पहुंचे.

विधायकों ने प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल

वहीं, विधायकों ने प्रशासन की कार्रवाई के समय को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ऐसा समय चुना गया है जब अदालतें बंद रहती हैं, ताकि प्रभावित पक्ष तुरंत न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सके. कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि नूरानी मस्जिद के बदले दूसरी जगह जमीन देने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा. कांग्रेस विधायकों ने यह भी कहा कि वह राजस्थान को यूपी नहीं बनने देंगे.

प्रशासन ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील

वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने, अफवाह फैलाने या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आधी रात से ही मस्जिद और आसपास के इलाके में लोगों की आवाजाही पर अघोषित रोक लगा दी गई है.

फिलहाल, सोमवार यानी आज 8 जून की सुबह होने वाली इस कार्रवाई पर पूरे शहर की नजरें टिकी हुई हैं. नूरानी मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जयपुर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है.

Jaipur News: जयपुर के इन इलाकों में कल नहीं चलेगा मोबाइल इंटरनेट, जानें क्या है वजह?

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 08 Jun 2026 06:33 AM (IST)
Tags :
Jaipur Development Authority RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Jaipur News: जयपुर में नूरानी मस्जिद समेत चार धार्मिक स्थलों पर आज चलेगा बुलडोजर, इंटरनेट बंद, प्रशासन अलर्ट
जयपुर में नूरानी मस्जिद समेत चार धार्मिक स्थलों पर आज चलेगा बुलडोजर, इंटरनेट बंद, प्रशासन अलर्ट
राजस्थान
Kota News: महंत देवानंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, धारदार हथियार से 26 जगह वार
कोटा: महंत देवानंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, धारदार हथियार से 26 जगह वार
राजस्थान
Bikaner News: बीकानेर में युवक को बंधक बनाकर पीटा, रेप, ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप
बीकानेर में युवक को बंधक बनाकर पीटा, रेप, ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप
राजस्थान
'अगर सचिन पायलट अपनी गलती मान लेते तो...', मानेसर कांड का जिक्र कर अशोक गहलोत का बड़ा बयान
'अगर सचिन पायलट अपनी गलती मान लेते तो...', मानेसर कांड का जिक्र कर अशोक गहलोत का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Chaar Ki Chaal | Ghazipur Encounter | Sanjay Nishad: कमलेश चौधरी एनकाउंटर पर महा-संग्राम!
दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प, सुनेत्रा पवार की सीट पर अब इस नेता को मिला टिकट
महाराष्ट्र का राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प, सुनेत्रा पवार की सीट पर अब इस नेता को मिला टिकट
स्पोर्ट्स
भारत के वो 50 टेस्ट क्रिकेटर जिनका करियर एक मैच में ही सिमटा, लिस्ट में ये बड़ा नाम भी शामिल
भारत के वो 50 टेस्ट क्रिकेटर जिनका करियर एक मैच में ही सिमटा, लिस्ट में ये बड़ा नाम भी शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में फिर बढ़ा पारा, दिन में तीखी धूप से लोग हुए परेशान, IMD ने दिया हीट वेव का अलर्ट
यूपी में फिर बढ़ा पारा, दिन में तीखी धूप से लोग हुए परेशान, IMD ने दिया हीट वेव का अलर्ट
बॉलीवुड
Sunday Box Office 150 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी' तो 'बंदर' का हुआ बंटा धार, जानें 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे का हाल
150 करोड़ के पार हुई 'पेद्दी' तो 'बंदर' का हुआ बंटा धार, जानें 'है जवानी तो इश्क होना है' का संडे का हाल
जनरल नॉलेज
क्या सुबह और शाम इंसानों की लंबाई में होता है अंतर? जानें इसके पीछे का चौंकाने वाला विज्ञान
क्या सुबह और शाम इंसानों की लंबाई में होता है अंतर? जानें इसके पीछे का चौंकाने वाला विज्ञान
टेक्नोलॉजी
क्या USB स्पीकर सुरक्षित है? बिना किसी क्लिक PC में घुस सकता है वायरस! रिसर्च में मिला खतरा
क्या USB स्पीकर सुरक्षित है? बिना किसी क्लिक PC में घुस सकता है वायरस! रिसर्च में मिला खतरा
शिक्षा
UPSC CSE Prelims रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, किस दिन होगा जारी और जानें चेक करने का तरीका?
UPSC CSE Prelims रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, किस दिन होगा जारी और जानें चेक करने का तरीका?
ट्रेंडिंग
पाप धोने वाली गंगा-यमुना में कपड़ों का अंबार; चारधाम यात्रा के बीच सामने आया वीडियो, भड़के लोग
पाप धोने वाली गंगा-यमुना में कपड़ों का अंबार; चारधाम यात्रा के बीच सामने आया वीडियो, भड़के लोग
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget