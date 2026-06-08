पाप धोने वाली गंगा-यमुना में कपड़ों का अंबार; चारधाम यात्रा के बीच सामने आया वीडियो, भड़के लोग

भारत में गंगा और यमुना को सिर्फ नदियां नहीं, बल्कि मां का दर्जा दिया गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इन पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाने से इंसानों के सारे पाप धुल जाते हैं. लेकिन क्या भक्ति का यह तरीका सही है, जहां हम अपनी ही आस्था के केंद्रों को कचरे के ढेर में बदल रहे हैं? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर सच्चे सनातनी और प्रकृति प्रेमी को झकझोर कर रख दिया है. उत्तराखंड के पवित्र गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से सामने आए इस वीडियो में आस्था के नाम पर नदियों को बुरी तरह प्रदूषित होते हुए दिखाया गया है.

मां गंगा और यमुना की गोद में कचरे का अंबार, साड़ियों से पटीं नदियां

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भक्तगण मां गंगा और मां यमुना को चढ़ाने के नाम पर सैकड़ों साड़ियां, कपड़े और अन्य पूजन सामग्री सीधे बहते पानी में फेंक रहे हैं. देखते ही देखते नदी के किनारों और पानी के भीतर इन रंग-बिरंगे कपड़ों और साड़ियों का एक बड़ा ढेर जमा हो गया है. जिस पानी को लोग आचमन के लिए सबसे शुद्ध मानते हैं, उसमें इस तरह का कचरा तैरता देख सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि नदियों को पूजने और उसी समय उन्हें गंदा करने का यह कैसा दोहरा रवैया है?

Millions visit India's sacred rivers to seek blessings and spiritual solace. But are we protecting these holy waters? Plastic waste, discarded clothes continue to pollute rivers like the Ganga and Yamuna.



🎥 @maahi_exploring#SocialDebate #DIvineConnect #RiverPollution pic.twitter.com/jp2H2ByRBe — Boldsky (@Boldsky) June 5, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने उठाई आवाज- "इस पर तुरंत रोक लगे"

प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा आवाज उठाने वाली मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने भी इस वीडियो को देखकर अपनी गहरी चिंता और नाराजगी जताई है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस वायरल वीडियो को देखते ही कमेंट किया और सख्त लहजे में लिखा, "इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए." भूमि के साथ-साथ हजारों नेटिजन्स ने भी सरकार से मांग की है कि धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर नदियों को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे तरीकों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: घर में दम घुटता है साहब! मुंबई में बोरी बिछाकर खुले मैदान में सोने को मजबूर हुए मजदूर, वायरल वीडियो ने झकझोरा

सोशल मीडिया पर फूटा जनता का गुस्सा, लोग बोले- "सिविक सेंस बेहद जरूरी"

पवित्र नदियों की यह दुर्दशा देखकर इंटरनेट यूजर्स ने कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "सरकार को उन लोगों के लिए बहुत सख्त सजा का प्रावधान करना चाहिए जो नदियों को प्रदूषित करते हैं." 'रोहन कश्यप' नाम के यूजर ने लिखा, "काश धर्म के साथ-साथ लोग सिविक सेंस भी सीखना शुरू करें. हमारे देश के सभी स्कूलों में बच्चों को शुरुआत से ही civics सेंस की क्लास दी जानी चाहिए, इसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है."

यह भी पढ़ें: Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर के बर्थडे पर सचिन ने गिफ्ट कर दी कार, आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज; देखें वीडियो