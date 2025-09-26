राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर में पत्थरों से भरे एक ट्रक से भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल रेफर किया गया है.

अनियंत्रित पत्थरों से भरा हुआ ट्रक बाइक सवार युवकों को कुचलते हुए हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर से टकराया, जिसके बाद ट्रक और बाइक में जोरदार आग लग गई. आग लगने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

आसपास के इलाके में धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी

हादसा इतना भीषण था कि आसपास के इलाके में धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी. घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और आकर्षित लोग सड़क पर प्रदर्शन करने लगे. इसके बाद, सूचना मिलते ही पुलिस का जाप्ता मौके पर पहुंचा और पुलिस अधिकारी ने ग्रामीणों से समझाइश की.

वहीं, इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार ओमप्रकाश सैनी और शंकर सैनी की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल व्यक्ति को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

राजस्थान में एक दर्दनाक सड़क हादसा

बता दें, एक अन्य मामले में राजस्थान के दौसा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन नेशनल हाईवे पर बापी के पास खड़े एक ट्रेलर में जा घुसी. इस भीषण टक्कर में 10 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए.

पिकअप तेज रफ्तार में थी और ट्रेलर से सीधी टक्कर के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. सड़क पर श्रद्धालुओं के सामान बिखर गए और कई लोग घायल अवस्था में कराहते हुए मदद मांगते रहे.

स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की.