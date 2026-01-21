हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: भर्ती परीक्षा में OMR शीट से छेड़छाड़ का खुलासा, 5 गिरफ्तार, डोटासरा पर बरसे मदन दिलावर

राजस्थान: भर्ती परीक्षा में OMR शीट से छेड़छाड़ का खुलासा, 5 गिरफ्तार, डोटासरा पर बरसे मदन दिलावर

Rajasthan News: एसओजी ने राजस्थान में 2018 की तीन बड़ी भर्ती परीक्षाओं में हुए OMR शीट फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 38 अभ्यर्थियों को अवैध रूप से सरकारी नौकरी दिलाई गई थी.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Jan 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित एसओजी (SOG) को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. वर्ष 2018 में आयोजित तीन बड़ी भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर (OMR) शीट में हेराफेरी कर अवैध रूप से नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. इस कार्रवाई के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला है.

एसओजी की जांच में सामने आया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2018 में आयोजित परीक्षाओं, जिनमें करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, उनमें बड़े स्तर पर धांधली हुई. सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर की मिलीभगत से ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाकर 38 अभ्यर्थियों को फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी दिलाई गई. एसओजी ने इस मामले में तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 60 लाख रुपये नकद भी बरामद हुए हैं.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का डोटासरा पर 'जेल' वाला प्रहार

कार्रवाई के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक वीडियो जारी कर गोविंद सिंह डोटासरा को सीधे निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, "डोटासरा जी, अब आपके दिन पूरे हो गए हैं. 2018 की भर्ती में जो गड़बड़ हुई और जिसका रिजल्ट आपने 2020-21 में जारी किया, उसकी सारी पोल अब खुल रही है. आपके गुर्गे पकड़े जा चुके हैं और अब आप भी जेल के सलाखों के पीछे होंगे." दिलावर ने आगे तंज कसते हुए कहा कि डोटासरा चुनाव की चिंता न करें, क्योंकि वे चुनाव का परिणाम जेल के अंदर ही सुनेंगे.

'किसी भी एजेंसी से करा लें जांच'

दूसरी ओर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. वे पूर्व में भी कई बार खुले मंच से सरकार को चुनौती दे चुके हैं कि वे किसी भी एजेंसी (SIT/CBI) से जांच करा लें, 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो जाएगा. डोटासरा का कहना है कि अब सरकार भाजपा की है, तो वे केवल बयानबाजी करने के बजाय असली दोषियों को क्यों नहीं पकड़ते?

सियासी सरगर्मी तेज

एसओजी की इस कार्रवाई ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुई भर्तियों को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है. जहाँ भाजपा इसे 'कांग्रेस का भ्रष्टाचार' बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दे रही है. फिलहाल एसओजी पकड़े गए तकनीकी अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, जिससे इस रैकेट में शामिल अन्य बड़े नामों का खुलासा होने की संभावना है.

 

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 21 Jan 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
SOG Rajasthan Paper Leak RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
Advertisement

वीडियोज

Tata Punch Now Has a Punch | Auto Live
New Skoda Kushaq Facelift 2026 First Look | Auto Live #skodakushaq #skoda
Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें । Top News | Breaking | Headlines Today
'ये ऋषि और कृषि का देश है, संत का अपमान होगा तो देश संकट में आ जाएगा'- Rakesh Tikait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
जनरल नॉलेज
दिल्ली-मुंबई नहीं, भारत का यह शहर है महिलाओं की सुरक्षा में नंबर वन, देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली-मुंबई नहीं, भारत का यह शहर है महिलाओं की सुरक्षा में नंबर वन, देखें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
पुनीत सुपरस्टार ने एल्विश यादव को कहा छपरी, फिर ऐजाज खान को बताया अपना पिता, सोशल मीडिया पर बवाल
पुनीत सुपरस्टार ने एल्विश यादव को कहा छपरी, फिर ऐजाज खान को बताया अपना पिता, सोशल मीडिया पर बवाल
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget