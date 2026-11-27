राजस्थान के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले की जिला परिषद में उप जिला प्रमुख पद को लेकर चली सियासी खींचतान का परिणाम बेहद करीबी मुकाबले के रूप में सामने आया. जिला परिषद की उप जिला प्रमुख की कुर्सी पर भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने कब्जा जमाते हुए बीजेपी को झटका दिया है. BAP प्रत्याशी मंजुला देवी ने बीजेपी प्रत्याशी हितेश रावल को महज एक वोट से पराजित कर उप जिला प्रमुख का चुनाव जीत लिया. मतदान में मंजुला देवी को 15 वोट मिले, जबकि हितेश रावल के पक्ष में 14 मत पड़े. इस तरह एक वोट के अंतर ने चुनाव का पूरा परिणाम तय कर दिया.

इस चुनाव के नतीजों ने डूंगरपुर जिला परिषद के भीतर चल रहे राजनीतिक समीकरणों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. चुनाव में BAP और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन कांग्रेस के एक जिला परिषद सदस्य के मतदान ने पूरे चुनावी गणित को प्रभावित किया. वार्ड संख्या 29 से कांग्रेस के निर्वाचित जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल मीणा (निठाउवा) की ओर से BAP प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किए जाने को इस जीत का निर्णायक पहलू माना जा रहा है.

15 वोट बनाम 14 वोट, एक मत ने तय की उप जिला प्रमुख की कुर्सी

उप जिला प्रमुख पद के चुनाव में दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर रही. BAP की मंजुला देवी और बीजेपी के हितेश रावल के बीच मुकाबला अंतिम नतीजे तक बेहद करीबी बना रहा. मतगणना में मंजुला देवी को 15 मत प्राप्त हुए, जबकि बीजेपी प्रत्याशी हितेश रावल को 14 वोट मिले. एक वोट के अंतर से मिली इस जीत के साथ ही मंजुला देवी ने उप जिला प्रमुख पद अपने नाम कर लिया.

चुनाव परिणाम सामने आने के बाद BAP खेमे में जीत को लेकर उत्साह देखने को मिला. वहीं, बीजेपी के लिए यह नतीजा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा. खास बात यह रही कि मुकाबले में किसी बड़े अंतर के बजाय महज एक वोट ने दोनों दलों के बीच जीत और हार का फैसला कर दिया.

कैसे बदला चुनावी समीकरण?

इस पूरे चुनाव में वार्ड संख्या 29 के कांग्रेस जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल मीणा की भूमिका सबसे अधिक चर्चा में रही. कन्हैयालाल मीणा के BAP प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने से चुनावी समीकरण बदल गया. 15 और 14 मतों के अंतर वाले इस मुकाबले में उनका वोट निर्णायक साबित हुआ.

राजनीतिक हलकों में चुनाव परिणाम को कांग्रेस के भीतर और जिला परिषद के राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी देखा जा रहा है. कांग्रेस सदस्य का अपनी पार्टी के बजाय BAP प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना इस चुनाव का सबसे चर्चित घटनाक्रम बन गया. हालांकि, मतदान के आधार पर इसे क्रॉस वोटिंग के रूप में देखा जा रहा है.

कन्हैयालाल मीणा की मौजूदगी से गरमाया विवाद

उप जिला प्रमुख पद के लिए मतदान से पहले ही कन्हैयालाल मीणा की मौजूदगी को लेकर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए थे. बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि BAP के नेता कन्हैयालाल मीणा को निठाउवा से लेकर आए हैं और उनके पास निर्वाचन प्रमाण पत्र भी नहीं है. इस मुद्दे को लेकर मतदान से पहले जिला परिषद परिसर में राजनीतिक माहौल गरमा गया था.

वहीं, BAP सांसद राजकुमार रोत ने बीजेपी नेताओं के आरोपों को निराधार बताते हुए अपना पक्ष रखा था. उन्होंने कहा था कि कन्हैयालाल मीणा निर्वाचित जिला परिषद सदस्य हैं और अपनी इच्छा से मतदान करने पहुंचे हैं. इस तरह मतदान से पहले शुरू हुआ विवाद चुनाव परिणाम आने तक राजनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय बना रहा.

जिला परिषद की राजनीति में BAP की स्थिति फिर चर्चा में

डूंगरपुर जिला परिषद के उप जिला प्रमुख चुनाव का परिणाम केवल एक पद की जीत-हार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने जिले की स्थानीय राजनीति में दलों के बीच बनते-बिगड़ते समीकरणों को भी सामने ला दिया. एक तरफ BAP ने अपने प्रत्याशी को जिताकर उप जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल की, तो दूसरी तरफ बीजेपी को एक वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. वहीं, कांग्रेस के निर्वाचित सदस्य की क्रॉस वोटिंग ने चुनावी घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण बना दिया.

डूंगरपुर की जिला परिषद में उप जिला प्रमुख पद के इस चुनाव ने साफ कर दिया कि स्थानीय निकायों की राजनीति में संख्या बल के साथ-साथ प्रत्येक सदस्य का मतदान कितना महत्वपूर्ण होता है. फिलहाल, मंजुला देवी की जीत के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में इस चुनाव के नतीजों और इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभावों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.