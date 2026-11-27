राजस्थान के डूंगरपुर में जिला परिषद उप जिला प्रमुख के चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने एक वोट से जीत दर्ज की है. BAP की प्रत्याशी मंजूला रोत ने BJP के हितेश रावल को 15-14 से हराकर उप जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा कर लिया. हालांकि, चुनाव का नतीजा आने से पहले कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर जमकर हंगामा हुआ. BJP नेताओं ने BAP सांसद राजकुमार रोत पर कांग्रेस जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल को अपहरण कर लाने का आरोप लगाया. वहीं, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए.

दरअसल, गुरुवार को डूंगरपुर जिला परिषद उप जिला प्रमुख पद के लिए मतदान होना था. मतदान शुरू होने से पहले ही कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर राजनीतिक माहौल गरमा गया. BAP सांसद राजकुमार रोत एक मिनी बस में कांग्रेस जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे.

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इस दौरान मुख्य गेट पर मौजूद BJP नेताओं ने बस को रोक लिया. BJP नेताओं का आरोप था कि कांग्रेस सदस्य कन्हैयालाल को अपहरण करके यहां लाया गया है. नेताओं ने उनके पास मूल निर्वाचन प्रमाण पत्र नहीं होने का मुद्दा भी उठाया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते कलेक्ट्रेट गेट पर नारेबाजी और हंगामे की स्थिति बन गई.

दस्तावेजों की जांच के बाद कन्हैयालाल को मिली एंट्री

कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा. सूचना मिलने पर SDM सोनू गुर्जर मौके पर पहुंचे और मामले को संभालने की कोशिश की.

प्रशासन की ओर से कांग्रेस सदस्य कन्हैयालाल के दस्तावेजों की जांच की गई. जांच पूरी होने के बाद उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने और मतदान करने की अनुमति दे दी गई. हालांकि, इस कार्रवाई से BJP नेता संतुष्ट नजर नहीं आए. उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए BAP के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया.

मंजूला रोत ने हितेश रावल को एक वोट से हराया

कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामे और आरोप-प्रत्यारोप के बीच मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई. इसके बाद जब मतगणना के नतीजे सामने आए तो मुकाबला बेहद करीबी निकला. BAP की प्रत्याशी मंजूला रोत को कुल 15 वोट मिले, जबकि BJP के प्रत्याशी हितेश रावल को 14 वोट प्राप्त हुए. इस तरह मंजूला रोत ने महज एक वोट के अंतर से जीत हासिल कर ली.

इस चुनाव में कांग्रेस के कुल 9 जिला परिषद सदस्यों में से 8 मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे. केवल कांग्रेस सदस्य कन्हैयालाल ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. ऐसे में मतदान से ठीक पहले सांसद राजकुमार रोत के साथ उनका कलेक्ट्रेट पहुंचना चुनाव का सबसे अहम घटनाक्रम बन गया.

जीत के बाद BAP समर्थकों ने मनाया जश्न

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद BAP कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. कलेक्टर देशलदान ने नवनिर्वाचित उप जिला प्रमुख मंजूला रोत को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा.

इसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर BAP समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया. कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और पार्टी के समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान जिला प्रमुख अनुतोष रोत को भी समर्थकों ने कंधों पर उठा लिया. जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.

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डूंगरपुर जिला परिषद उप जिला प्रमुख का यह चुनाव कई वजहों से चर्चा में रहा. एक तरफ BAP ने एक वोट से जीत दर्ज की तो दूसरी तरफ मतदान से पहले कलेक्ट्रेट गेट पर हुए हंगामे ने राजनीतिक विवाद को बढ़ा दिया.

BJP ने कांग्रेस सदस्य के अपहरण और प्रशासन की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं. वहीं, इस पूरे घटनाक्रम में BAP सांसद राजकुमार रोत की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी हुई है.