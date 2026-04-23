Rajasthan News: बुर्का पहनकर किडनैपर्स तक पहुंची पुलिस, 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले हरियाणा से गिरफ्तार
Rajasthan News In Hindi: चूरू जिले में पुलिस ने बुर्का पहनकर 1.5 करोड़ की फिरौती वाले अपहरण कांड का 48 घंटे में खुलासा किया. पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ित सुरक्षित बरामद कर लिया है.
चूरू जिले में पुलिस ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और तत्परता का शानदार उदाहरण पेश किया है. जहां 1.5 करोड़ की फिरौती के लिए हुए अपहरण कांड का महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया गया.
हैरानी की बात ये है कि आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस को बुर्का पहनकर ऑपरेशन को अंजाम दिया. बदमाशों को किसी तरह का शक ना हो इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस बुर्का पहन कर बदमाशों तक पहुंची.
55 वर्षीय रुक्मानंद का बदमाशों ने किया अपहरण
जानकारी के अनुसार, मामला रतननगर क्षेत्र का है, जहां 55 वर्षीय रुक्मानंद का उस वक्त अपहरण कर लिया गया. जब वह सब्जी की दुकान से घर लौट रहे थे. बदमाशों ने परिजनों से डेढ़ करोड़ रुपए की फिरौती मांगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी निश्चय प्रसाद के निर्देशन में पुलिस की विशेष टीम गठित की गई. जिसमें डीएसटी, कोतवाली, रतननगर थाना और साइबर टीम को शामिल किया गया.
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पुलिस ने 150 से ज्यादा खंगाले सीसीटीवी फुटेज
बता दें कि लगातार 48 घंटे तक चली कार्रवाई में पुलिस ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की लोकेशन हरियाणा में ट्रेस की. इसके बाद पुलिस ने बेहद सूझबूझ दिखाते हुए बुर्का पहनकर दबिश दी, ताकि आरोपियों को किसी तरह का शक न हो और हरियाणा में घेराबंदी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने अपहृत रुक्मानंद को सकुशल बरामद कर परिजनों को राहत दी. गिरफ्तार आरोपियों में रामगढ़ निवासी मनोज व्यास और इंदौर निवासी आशीष पांचाल शामिल हैं. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस टीम की मुस्तैदी और रणनीति की जिलेभर में सराहना हो रही है.
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Source: IOCL