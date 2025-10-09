राजस्थान के कोटा जिले में एक कथित पशु बलि की घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग एक बछड़े का सिर कलम करते नजर आ रहे हैं. यह वीभत्स वीडियो सामने आने के बाद पेटा (PETA) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अब पुलिस ने तीन-चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

वीडियो के सोशल मीडिया पर फैलते ही लोगों में गुस्सा फैल गया. वीडियो में दिखाई देने वाले दृश्य इतने दर्दनाक थे कि कई लोगों ने इसकी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पशु अधिकार संगठन पेटा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस में शिकायत दी.

पुलिस ने दो आरोपियों की पहचान की

पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन से चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. डीएसपी घनश्याम मीणा ने बताया कि आरोपियों में से दो की पहचान बद्री सिंह और भरत सिंह के रूप में हुई है. इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) और राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि (निषेध) अधिनियम, 1975 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बाकी आरोपियों की तलाश जारी

डीएसपी मीणा ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है ताकि घटना में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा सके. उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वीडियो कहां और कब बनाया गया था. पुलिस का कहना है कि जो भी लोग इस कृत्य में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लोगों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स में गहरा आक्रोश है. कई लोगों ने ऐसे अमानवीय कृत्य को राजस्थान की संस्कृति और संवेदनशीलता के खिलाफ बताया. वहीं, पशु अधिकार कार्यकर्ता भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं.