राजस्थान: जोधपुर में ABVP नेता नकल करते पकड़ी गईं, सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाए सवाल, क्या होगा अब?
Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में ABVP प्रांत मंत्री पूनम भाटी परीक्षा में नकल करते पकड़ी गईं. इससे पहले जोगाराम पटेल की पोती भी नकल में पकड़ी गई थीं.
राजस्थान के जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में नकल करते हुए पकड़े जाने का एक मामला सामने आया है. इस बार नकल करते हुए ABVP की प्रांत मंत्री पूनम भाटी को पकड़ा गया है. पूनम भाटी से पहले एमबीएम यूनिवर्सिटी में राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल की पौत्री भी नकल करते हुए पकड़ी गई थी.
इस मामले को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर भाजपा का अब क्या रुकने वाला है. ABVP की जोधपुर प्रांत मंत्री पूनम भाटी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ी गई. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एम.ए. हिंदी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार को सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक चल रही थी.
पूनम भाटी को मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ा
इसी दौरान जांच करने के लिए डिप्टी सुपरइंटेंडेंट राजश्री राणावत पहुंची और उन्होंने पूनम भाटी को मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ लिया. पूनम की कॉपी चेंज कर नकल करने का प्रकरण बनाया गया.
वहीं, पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल की पोत्री को भी नकल करते हुए पकड़ा गया था. इस मामले को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सवाल खड़े किए हैं. सीएम भजनलाल शर्मा से उन्होंने पूछा है कि इन दोनों मामलों में अब तक क्या हुआ और सरकार का क्या रुख रहेगा?
ABVP के पदाधिकारी मामले को रफा-दफा करने में जुट गए
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ABVP के पदाधिकारी मामले को रफा-दफा करने में जुट गए. पूनम भाटी को इसी साल जनवरी में ABVP का प्रांत मंत्री बनाया गया था. पूनम कंवर भाटी, जैसलमेर जिले के झिनझिनयाली ग्राम की निवासी हैं.
गौरतलब है कि पूनम कंवर ने साल 2024 में NSS के माध्यम से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली राष्ट्रीय परेड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था. इस साल पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5 हजार कलाकारों ने प्रस्तुति दी थी.
