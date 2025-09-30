हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: जोधपुर में ABVP नेता नकल करते पकड़ी गईं, सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाए सवाल, क्या होगा अब?

राजस्थान: जोधपुर में ABVP नेता नकल करते पकड़ी गईं, सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाए सवाल, क्या होगा अब?

Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में ABVP प्रांत मंत्री पूनम भाटी परीक्षा में नकल करते पकड़ी गईं. इससे पहले जोगाराम पटेल की पोती भी नकल में पकड़ी गई थीं.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 30 Sep 2025 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में नकल करते हुए पकड़े जाने का एक मामला सामने आया है. इस बार नकल करते हुए ABVP की प्रांत मंत्री पूनम भाटी को पकड़ा गया है. पूनम भाटी से पहले एमबीएम यूनिवर्सिटी में राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल की पौत्री भी नकल करते हुए पकड़ी गई थी.

इस मामले को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर भाजपा का अब क्या रुकने वाला है. ABVP की जोधपुर प्रांत मंत्री पूनम भाटी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ी गई. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एम.ए. हिंदी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार को सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक चल रही थी.

पूनम भाटी को मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ा

इसी दौरान जांच करने के लिए डिप्टी सुपरइंटेंडेंट राजश्री राणावत पहुंची और उन्होंने पूनम भाटी को मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ लिया. पूनम की कॉपी चेंज कर नकल करने का प्रकरण बनाया गया.

वहीं, पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल की पोत्री को भी नकल करते हुए पकड़ा गया था. इस मामले को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सवाल खड़े किए हैं. सीएम भजनलाल शर्मा से उन्होंने पूछा है कि इन दोनों मामलों में अब तक क्या हुआ और सरकार का क्या रुख रहेगा?

ABVP के पदाधिकारी मामले को रफा-दफा करने में जुट गए

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ABVP के पदाधिकारी मामले को रफा-दफा करने में जुट गए. पूनम भाटी को इसी साल जनवरी में ABVP का प्रांत मंत्री बनाया गया था. पूनम कंवर भाटी, जैसलमेर जिले के झिनझिनयाली ग्राम की निवासी हैं.

गौरतलब है कि पूनम कंवर ने साल 2024 में NSS के माध्यम से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली राष्ट्रीय परेड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था. इस साल पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5 हजार कलाकारों ने प्रस्तुति दी थी. 

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 30 Sep 2025 03:07 PM (IST)
Tags :
Abvp Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
Advertisement

वीडियोज

आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
रजत बेदी ने द बैड्स आफ बालीवुड में पिता-पुत्र के दिल को छू लेने वाले सीन की प्रशंसा की - प्योर इमोशन!
UP ATS: Jang-e-Jihad की थी तैयारी, ATS ने की गिरफ्तारी | ABP News
Bareilly Violence: Maulana Tauqeer Raza के करीबी Dr. Nafees गिरफ्तार, बुलडोजर एक्शन की तैयारी | ABP NEWS
One More Time Kishore Kumar: Legacy, लिगेसी, गायन युगल और अधिक फ़ुट। शान, अलीशा, शाल्मली, शमीर और मामे खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
भोजपुरी सिनेमा
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
लाइफस्टाइल
Jasprit Bumrah Son Name: ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
यूटिलिटी
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget