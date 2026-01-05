हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान के सीकर और जालोर में दर्दनाक सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 14 घायल

राजस्थान के सीकर और जालोर में दर्दनाक सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 14 घायल

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में दो सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई है. इसमें लगभग 14 लोग घायल हुए हैं. यह हादसे जालोर और सीकर से सामने आए हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Jan 2026 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में दो अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने सोमवार(5 जनवरी) को यह जानकारी दी. घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार रविवार (4 जनवरी) देर रात जालोर जिले में राजमार्ग पर स्लीपर बस पलटने से एक बुजुर्ग दंपत्ति समेत तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

वहीं दूसरा हादसा सीकर जिले में हुआ है. सोमवार (5 जनवरी) को एक तेज रफ्तार कार और यात्रियों से भरे वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई. इस हादसे में दो लोगों की मौत की सूचना मिली है.

अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई बस

यह हादसा आहोर थाना इलाके में हुआ जहां निजी बस सांचौर से करौली जा रही थी. पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई. हादसे के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे.

स्थानीय लोगों ने बस से यात्रियों को निकाला

स्थानीय लोगों और पुलिस ने अंदर फंसे लोगों को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला. मृतकों में सांचौर के रहने वाले फगलूराम (75) और उनकी पत्नी हाउ देवी (65) शामिल हैं. वे अजमेर जा रहे थे. भरतपुर के एक और यात्री अमृतलाल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

दूसरे हादसे पर एक नजर

वहीं सीकर जिले में एक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. यह हादसा सोमवार (5 जनवरी) को तड़के रींगस-खाटूश्यामजी रोड पर कार और यात्री वाहन की टक्कर में हुआ. दो अन्य घायल हो गए. यह हादसा लांपुवा गांव के पास हुआ. इस हादसे में अजय देवंदा (35), गौरव सैनी (22) और अजय सैनी (25) की मौत हो गई. दो घायलों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

Published at : 05 Jan 2026 05:19 PM (IST)
